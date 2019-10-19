Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi firmalara ev sahipliği yapan Sakarya, yılın 9 ayında 177 bin 718 aracın yurt dışına satışını gerçekleştirdi.

Sakarya, yılın 9 aylık döneminde demir ve demir dışı metaller, makine ve aksamları, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri ile birçok sektörün katkısıyla 146 ülke ve 11 serbest bölgeye toplamda 3 milyar 732 milyon 873 bin dolarlık ihracat gerçekleştirerek 7'inci sıradaki yerini korudu.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, Ocak-Eylül döneminde Sakarya'da 183 bin 344 otomobil, 137 kamyonet, 534 midibüs, 601 otobüs ve 15 bin 695 traktör olmak üzere 200 bin 311 araç üretildi. Türkiye toplam taşıt üretiminin yüzde 18.7'sinin yapıldığı kentte, günde 742 araç banttan indirilerek, 658'i yurt dışına satıldı.

Yılın 9 ayında kentteki otomotiv fabrikalarında üretilen araçların yüzde 88.7'sine denk gelen 177 bin 718'i ihraç edildi. Sakarya'da üretilip yurt dışına gönderilen taşıtların Türkiye genel ihracatındaki payı da yüzde 19.1 olarak gerçekleşti.

Kentin söz konusu dönemde, ülke ekonomisine katkısı 3 milyar 410 milyon 517 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

EN ÇOK TOYOTA ÜRETTİ

Toyota, 9 ayda 183 bin 344 araç üretimiyle birinci, TürkTraktör 15 bin 695 ile ikinci, Otokar bin 272 araçla üçüncü sırada yer aldı.

Arifiye ilçesinde kurulu fabrikasında binek tipinde Corolla, Toyota C-HR ve yeni nesil Corolla Hybrid modellerini banttan indiren Toyota, üretimin yaklaşık yüzde 90'ına denk gelen 164 bin 898 aracı yurt dışına sattı.

İHRACATLARI ARTTI

Otokar, yılın 9 ayında 137 kamyonet, 534 midibüs ve 601 otobüs olmak üzere toplam bin 272 adet üretim gerçekleştirdi.

İhracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 89 artırmayı başaran Otokar, geçen yılın aynı döneminde 484 araç ihraç ederken, bu yıl 915 aracı yurt dışına sattı.

TürkTraktör ise Ocak-Eylül döneminde ürettiği 15 bin 695 traktörün yüzde 75'ine denk gelen 11 bin 905'ini ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sağladı.

Yılın 9 ayında Toyota, Otokar ve TürkTraktör'ün Sakarya'daki fabrikalarında üretilen ve ihraç edilen araç sayıları şöyle: