Sakaryaspor Kulübü Başkanı Cevat Ekşi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulunun, Amed Sportif Faaliyetler'in oyuncusu Mansur Çalar'a verilen sürekli hak mahrumiyeti cezasını, 20 maç men cezasına çevirmesine tepki gösterdi.
Ekşi, yaptığı açıklamada, Tahkim Kurulunun yanlış bir karar aldığını belirtti.
Konunun takipçisi olacaklarını vurgulayan Ekşi, "Böyle bir şey yok. Hiçbir suçu olmayan futbolcum 5 maç ceza alıyor, adam sahada yapmadığını bırakmadı. Futboldan men edilmesi gereken adamın cezasını 20 maça indirdiler, böyle bir şey yok. Tabii ki ne gerekiyorsa yapacağız." diye konuştu.
Ekşi, kulübün avukatıyla görüşeceğini ve girişimlerde bulunacaklarını aktararak, şunları kaydetti:
"Yapılan yanlış bir hamle, böyle bir şey yok, olamaz da. Adamın cezası 20 maça indiriliyor. Benim futbolcumun hiçbir suçu yok, kendini koruyan adama 5 maç ceza verildi. O yüzden gerekli bütün girişimleri yapacağız. Bu adamın futbol oynamasını bırak, seyirci olarak seyretmesi bile yanlış." dedi.
TFF 2. Lig Beyaz Gurup 24. haftasında Diyarbakır Stadı'nda 2 Mart'ta oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor maçının ardından Sakaryasporlu 4 futbolcunun, Huzur Polis Merkezi'ne başvurarak rakip takımın oyuncusu Mansur Çalar'dan kendilerini kesici aletle yaraladığı iddiasıyla şikayetçi olmasına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, savcılıkta ifade veren Çalar, nöbetçi 3. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti.
Çalar, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada iki gün en yakın kolluk birimine giderek imza atması şartıyla serbest bırakılmıştı. Mahkemece, adli kontrol tedbirlerine uyulmaması halinde Çalar'ın tutuklanabileceği ihtarında bulunulmuştu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 7 Mart'ta Mansur Çalar'a sürekli hak mahrumiyeti cezası vererek, 33 yaşındaki oyuncuyu futboldan men etmişti.
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