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Haberlerİş-YaşamSalgın sürecinde medikal tekstil ihracatı 1,4 milyar dolara ulaştı
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"Salgın sürecinde medikal tekstil ihracatı 1,4 milyar dolara ulaştı"

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2020 yılında salgın sürecinin etkisiyle maske ve cerrahi elbiseler gibi ürünlerin bulunduğu medikal tekstil ihracatının 1,4 milyar dolara ulaştığını söyledi. Eskinazi, ""Türkiye'nin teknik tekstil ihracatı, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 76 artarak 3 milyar dolara ulaştı, Ege Bölgesi’nin ise teknik tekstil ihracatı yüzde 98 artarak 194 milyon dolara yükseldi. Alt gruplar incelendiğinde en fazla artışın salgının da etkisiyle medikal teknik tekstil ürünlerinde gerçekleştiğini görüyoruz." dedi

Salgın sürecinde medikal tekstil ihracatı 1,4 milyar dolara ulaştı
AA

Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten Eskinazi, yaptığı yazılı açıklamada, tekstil ürünlerinde ihracatın toparlanma sürecini yaşadığını ifade etti.

Türkiye genelinde geçen yıl, salgına rağmen tekstil ve ham maddeleri ihracatında 2019'a göre sadece yüzde 8'lik ihracat kaybı olduğunu aktaran Eskinazi, Ege özelinde ise yüzde 6 artışla 240 milyon dolarlık ihracat yapıldığını kaydetti.

Salgın sürecinde özellikle sağlık sektörüne ve aktif spor giyim ürünlerine yönelik önemli talep olduğunu dile getiren Eskinazi, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin teknik tekstil ihracatı, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 76 artarak 3 milyar dolara ulaştı, Ege Bölgesi’nin ise teknik tekstil ihracatı yüzde 98 artarak 194 milyon dolara yükseldi. Alt gruplar incelendiğinde en fazla artışın salgının da etkisiyle medikal teknik tekstil ürünlerinde gerçekleştiğini görüyoruz. Türkiye geneli medikal teknik tekstil ihracatı yüzde 2204 artarak 1,4 milyar dolar olarak gerçekleşti, Ege’nin medikal teknik tekstil ihracatı ise yüzde 4582 artarak 92 milyon dolar olarak gerçekleşti. Medikal teknik tekstil ihracatının artışında özellikle cerrahi elbiseler ve maskelerin önemli bir pay aldığını görüyoruz." ​​​​​​​

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