Derbide evinde Galatasaray’a kaybeden ve bu sonuçla şampiyonluk yarışından da iyice uzaklaşan Fenerbahçe’de moraller hala oldukça bozuk. Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre; bu maçtan sonra izin yapmayan ve çalışmalarını sürdüren Sarı-Lacivertliler’de tesisler adeta matem evine dönmüş durumda. Kimsenin ağzını kolay kolay bıçak açmazken, bu durum da doğal olarak teknik heyeti endişelendiriyor. Haftasonu Antalyaspor’a konuk olacak Fenerbahçe’de, bu havayı dağıtmak isteyen Fenerbahçe kurmayları henüz başarıya ulaşabilmiş durumda değil. Sarı-Lacivertliler’de durum ne olursa olsun Antalyaspor maçı kazanılıp, kupadaki kritik Trabzonspor deplasmanına tam olarak hazır bir şekilde çıkılması hedefleniyor.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ 24 saat 24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri