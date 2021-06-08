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Şampiyon Anadolu Efes Basketbol Takımı, Anıtkabir'i ziyaret etti

Sezonu THY Avrupa Ligi ve ING Basketbol Süper Ligi şampiyonu olarak Anadolu Efes Basketbol Takımı, Anıtkabir'i ziyaret etti

Şampiyon Anadolu Efes Basketbol Takımı, Anıtkabir'i ziyaret etti

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ergin Ataman, basketbolcular ve yöneticiler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Ataman'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Bu arada Ergin Ataman'ın asker selamı verdiği görüldü.

Mozoledeki törenin ardından Anadolu Efes kafilesi, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Ergin Ataman, deftere, "Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, her zaman güvendiğiniz güzel ülkemizi emanet ettiğiniz gençler olarak Avrupa'nın en büyük kupasını huzurunuza getirdik. Size ve tüm silah arkadaşlarınıza, şehitlerimize minnettarız." yazdı.

Ataman, gazetecilere yaptığı açıklamada ise kazanılan şampiyonluklar için "Burada bir öykü var, bir hikaye var." dedi.

THY Avrupa Ligi kupasını Anıtkabir'e getirmekten onur duyduğunu vurgulayan Ataman, "Buraya tam kadro geldik. İçlerinde 8-9 tane yabancı oyuncumuz var. Çoğu ilk kez Anıtkabir'e geldi ve çok etkilendi. Sadece A takım değil, bütün kulüp buraya geldik. Gururluyuz." diye konuştu.

Anlamlı ve büyük bir kupayı Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Atatürk'e getirmiş olmaktan büyük onur duyduğunu dile getiren Ataman, "Atatürk'e, silah arkadaşlarına, geçmişten bugüne bizler için savaşan, bayrağımızı korumaya çalışan tüm şehitlerimize, tüm gazilerimize, tüm askerimize ,tüm polisimize minnettarız. Bunları anı defterine de yazdım. Bizler Atatürk'ün çocuklarıyız ve bu ülke Atatürk'ün bize bıraktığı çok büyük bir miras. Avrupa çapında böylesine büyük bir başarıda Türkye'yi gururlandırdığımız için de çok gururluyuz." ifadelerini kullandı.

Başantrenör olarak bugüne kadar Avrupa'da 4 kupa kazandığını belirten Ataman, şöyle devam etti:

"Önce bir İtalyan takımıyla, sonra Beşiktaş'la, daha sonra 2016'da Galatasaray'la kupa kazanmıştım. En büyük kupa olan THY Avrupa Ligi eksikti. Şu ana kadar bu kupayı kazanan Türk antrenör yoktu. Bu benim için büyük mutluluk. Son 3 sezondur zaten Avrupa'da en iyi basketbolu oynayan, en çok maç kazanan takım durumunda Anadolu Efes. Tüm Avrupa tarafından çok takdir ediliyor. Bu takımda sadece antrenör olarak ben değil, Türk kahramanlarımız var. Sertaç Şanlı, Avrupa'nın en iyi uzunlarından biri oldu. Kaptanımız Doğuş Balbay kritik maçlarda savunmasıyla, direnciyle takıma güç kattı. Buğrahan Tuncer zaman zaman, milli takımımızın yeni oyuncusu, bizim takımın süper starlarından Shane Larkin... Burada bir öykü var, bir hikaye var. Geçen yıldan yarım kalan hikayeyi tamamladık. Yarım kalan görevdi. Atatürk spor yapanlar için, 'Bu bir ulusal görevdir. Başarıyla sonuçlandırmalısınız.' demiş. Anıtkabir'de burada bunun mutluluğunu yaşıyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Haziran Cumartesi günü İstanbul'da kendilerini kabul edeceğini aktaran Ataman, "Bundan da büyük bir onur duyuyoruz. Kendisi maç biter bitmez beni ilk arayandı. Devletimizin başı, Cumhurbaşkanı'mız sporu çok seviyor. Basketbolu da çok yakından takip ediyor. Zaten maçın da tamamını izlediğini söyledi. Bizi kabul edeceği için kendisine teşekkür ediyorum. Çok sayıda yabancı oyuncumuz var. Hepsi ülkelerine dönmek için sabırsızlanıyorlar. Ziyaretten sonra dağılacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

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