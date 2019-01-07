Türk güreşinin efsanelerinden Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu Yaşar Doğu'nun adıyla, memleketi Samsun'un Kavak ilçesinde faaliyet gösteren merkezde, başarılı sporcular yetiştiriliyor.
Ay-yıldızlı mayoyla çıktığı 47 müsabakada sadece bir kez yenilen ve 1961 yılında hayata veda eden efsane sporcunun doğduğu Kavak ilçesinde 15 yıl önce kurulan Yaşar Doğu Güreş Eğitim Merkezi'nde, Türk sporuna yeni şampiyonlar kazandırılıyor.
Güreş antrenörü Sadık Başkaya muhabirine yaptığı açıklamada, Yaşar Doğu Güreş Eğitim Merkezi'nde, kurulduğu günden itibaren çok sayıda sporcu yetiştirdiğini söyledi.
Türk güreşinin efsane isimlerinden olan Yaşar Doğu'nun yolundan gidecek sporcular yetiştirmeyi hedeflediklerini söyleyen Başkaya, şöyle konuştu:
"Yaşar Doğu Güreş Eğitim Merkezi'nde 15 yılda ulusal ve uluslararası arenada başarı kazanmış yaklaşık 150 şampiyon yetişti. Amacımız, Türk güreşinin altyapısını oluşturarak, adından bahsedilecek şampiyon güreşçiler yetiştirmektir. Güreşçilerimiz son iki yıl minikler ve yıldızlarda Türkiye şampiyonu oldu. Bu sene de bir Avrupa ikinciliği, 2 Avrupa üçüncülüğü, 4 tane de Balkan şampiyonluğu kazandık. Burada yetişen sporcular daha sonra ülkenin önemli kulüplerine gidiyor."
Yaşar Doğu'nun Türk güreşi için sembol bir isim olduğunu vurgulayan Başkaya, "Sadece şampiyonluklarıyla değil, tüm yönleriyle Yaşar Doğu örnek bir isimdir. Sporcularımız da onun izinden gidiyor." ifadelerini kullandı.
Balkan şampiyonluğu ve Avrupa ikinciliği bulunan 16 yaşındaki Galip Top, "Yaşar Doğu'nun izinden giderek onun gibi örnek bir sporcu olmak istiyorum. Altı yıldır burada eğitim alıyorum. Hedefim dünya şampiyonu olmak." şeklinde konuştu.
Balkan şampiyonu ve Avrupa üçüncüsü olan 14 yaşındaki Alperen Berber ise Yaşar Doğu'nun adını taşıyan güzel bir tesiste güreş yaptıklarını belirterek, "Hedefim Yaşar Doğu gibi olimpiyat şampiyonu olmak. Burada güzel bir eğitim ortamımız var. Bize bu tesisi sağlayanlara teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.
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