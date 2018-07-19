Avrupa futbolunun en önemli organizasyonunda 1. ön eleme turunda önceki gece 10 maç yapıldı. Kukesi, Hapoel Beer-Sheva, Ludogorets, Suduva, Videoton, HJK, Shkendija, Legia Varşova ve Malmö de tur atlayan diğer takımlar oldu.

1-1'in rövanşında Macaristan'da Dudelange'ı ağırlayan Videoton, 2-1'lik galibiyetle bir üst tura yükselirken maça Dudelange’ın oyuncusu Bryan Melisse'nin korkunç faulü damga vurdu.

Maçın 90+3'üncü dakikasında gerçekleşen atakta atılan uzun topu rakip sahaya doğru göndermek isteyen Melisse, topa vurduktan sonra rakibine çift ayakla bir faul yaptı. Hakem, Bryan Melisse’yi kırmızı kartla saha dışına gönderdi.

Melisse'nin yaptığı faul sosyal medyaya damga vurdu ve büyük tepki çekti.

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