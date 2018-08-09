Polisin operasyonuyla ortaya çıkan korkunç olayda Aralık 2017 ile Şubat 2018 arasında çekilmiş toplam 210 gizli kayda ulaşıldı. Çoğu 30 yaşından genç onlarca kadın, zanlının konuk evi olarak işlettiği odalarda kalırken, duşa bir kamera yerleştirildiğinden habersizdi.

Şampuan şişelerine yerleştirilen kamera, uzaktan kumanda edilebiliyor, zanlı böylece kadınların omuz ve dizleri arasını kayda alıyor, bazı videolarda kadınların yüzleri de görüntüye giriyordu. Gece olduğunda şampuan şişelerinden kamerayı çıkartan zanlı, cihazdaki görüntüleri de bilgisayarına yüklüyor, bu görüntüleri daha sonra internette yetişkin sitesinde paylaşıyordu.

Kadınların mesleklerinden etnik kimliklerine birçok kişisel bilgi, videoların altında ifşa edildi.

Zanlı, videoları paylaşırken bu kadınları ne gibi eylemlerle istismar etmek istediğini, özel hayatın gizliliği hakkını da nasıl ihlal ettiğini açık açık anlattı ve Şubat ayında tutuklandı. Mahkeme, kararını Ekim ayında verecek.

Polis, kadınların her birine ulaşarak olayı kendilerine anlattığında, kadınlar, öğrendikleri karşısında şok olduklarını söyledi. Polis videoların tamamını da yok etti.

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