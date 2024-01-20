Samsun'da elektrik trafosunun duvarına çarpan aracın sürücüsü yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde, elektrik trafosunun duvarına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

M.Ş. (30) yönetimindeki 55 AJS 246 plakalı hafif ticari araç, Alparslan Mahallesi Sanayi 7. Sokak Sanayi Kavşağı'nda bulunan elektrik trafosunun duvarına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan araç sürücüsü, sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan muayene sonucunda alkollü araç kullandığı gerekçesiyle M.Ş'ye 6 bin 439 lira para cezası kesildi, ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.

Araç ise çekici vasıtasıyla yediemin otoparkına çekildi.