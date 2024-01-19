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        İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Samsun'da partisinin aday tanıtım toplantısına katıldı:

        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimlerine risk alarak tek başına girdiklerini belirterek, "Milletimiz için şart olduğuna inandığımız için bu seçimlere hür ve müstakil olarak girme kararı aldık." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 20:15 Güncelleme: 19.01.2024 - 20:27
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        İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Samsun'da partisinin aday tanıtım toplantısına katıldı:
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        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimlerine risk alarak tek başına girdiklerini belirterek, "Milletimiz için şart olduğuna inandığımız için bu seçimlere hür ve müstakil olarak girme kararı aldık." dedi.

        ​​​​​​​Akşener, partisince Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Kongre Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Asarcık, Bafra, Canik, İlkadım, Kavak, Salıpazarı, Vezirköprü ve Yakakent ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı.

        Akşener, burada yaptığı konuşmada, İYİ Partiyi ülkeye hizmet etmek amacıyla kurduklarını söyledi.

        Yerel seçimlere risk alarak tek başına girdiklerini dile getiren Akşener, "Bu bir risk ama bu riskin alınması gerektiğine Türkiye, milletimiz için şart olduğuna inandığımız için seçimlere hür ve müstakil olarak girme kararı aldık. 'Aday çıkarırsanız AK Parti kazanır' diyenler, AK Parti'ye kazandırmamak için Samsun'da İmren Nilay kardeşime oy verin, AK Parti kazanmasın. İlkadım'da Necattin Demirtaş abime oy verin, kazanmasın." ifadelerini kullandı.

        İYİ Parti'nin hak ve doğrunun yanında olacağını dile getiren Akşener, şöyle devam etti:

        "Bebek katilini Meclis kürsüsünde övdünüz. Bu ülkede bebek katillerinin ve namert şebekesinin övüldüğü bir TBMM, 'Gazi Meclis' olamaz. Bunun anlamı İngiliz himayesi, Amerikan mandacılığı. İYİ Parti seçimlere hür, bağımsız giriyor ya, bu iğrenç dilin karşısında, 'demokrasi' diyerek kalbini, gözünü, kulağını karartıyor ya, bazıları bundan yüz alıyor ya, bunun sebebi ne biliyor musunuz? Bütün Kürtlerin temsilcisi PKK'ymış, onun uzantısı DEM'miş gibi bir algının oluşturulmasıdır. Kürtleri maraba gören bu namertlerin karşısında seçim kazanmak için iki büklüm durmaktır. Manda da budur himaye de budur. Biz bunu reddediyoruz. Çok kolay işmiş, iki taraf da belediyeleri alabilmek için kıvrana kıvrana bu namertlerle el sıkışmaya çalıştı. Birisi bebek katilinin mektubunu okuttu, öbürü 'demokrasi' dedi. Biz de kimin ne olduğunu görüyoruz. Onun için hak ve doğrunun yanında yürüyen İYİ Parti olarak bu yolun sonunda ne olursa olsun devam edeceğiz."

        Akşener, en düşük emekli maaşının asgari ücret kadar olmasını istediklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Asgari ücret düşük mü? Evet, düşük. Asgari ücret 20 bin lira olmalı ve ama 'Sanayisi de problem yaşamasın diye asgari ücretin sanayiciye düşen, işletme sahibine düşen vergisinin önemli kısmını da devlet üstlensin, hükümet üstlensin' dedik. İstihdam devam etsin, artarak çoğalsın. 'Gencecik çocuklarımız mezun oldukları okullardan sonra iş bulabilsinler' dedik. Dolayısıyla da en düşük emekli maaşının da asgari ücret kadar olmasını istedik. 10 bin lira yaptılar. Bir emekli Samsun'da da olsa İstanbul'da da olsa Ankara'da da olsa yandı. Emekli kiradaysa, bütün şehirlerde en düşük kiralar 6 bin lira oldu. En küçük şehirlerde en düşük kira 6 bin lira. Büyük şehirlerde uçmuş gitmiş durumda, şimdi emeklin aç, aç."

        Programda İYİ Partinin Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı İmren Nilay Tüfekci, Asarcık Belediye Başkan adayı Barış Oypan, Bafra Belediye Başkan adayı Hamdi Yıldız, Canik Belediye Başkan adayı Turgay Ulusoy, İlkadım Belediye Başkan adayı Necattin Demirtaş, Kavak Belediye Başkan adayı Ahmet İçli, Salıpazarı Belediye Başkan adayı İsmail Kahramanoğlu, Vezirköprü Belediye Başkan adayı Hasan Budak ve Yakakent Belediye Başkan adayı Şerafettin Aydoğdu tanıtıldı.

        Akşener, daha sonra İYİ Parti'nin Samsun Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı.

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        Galeri

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