Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'da kamyonetle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde kamyonetle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 19:31 Güncelleme: 21.02.2026 - 19:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da kamyonetle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Bafra ilçesinde kamyonetle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        H.V. (66) yönetimindeki 55 NS 712 plakalı kamyonet, Şeyhören Mahallesi'nde İ.Ö'nün (48) kullandığı 55 AJG 644 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler, ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Balkanlar'dan geliyor! Kar ve yağmur uyarısı...
        Balkanlar'dan geliyor! Kar ve yağmur uyarısı...
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Savcı olduğunu söyleyerek tehdit etti!
        Savcı olduğunu söyleyerek tehdit etti!
        Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu!
        Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu!
        Cadde'de trafik terörü!
        Cadde'de trafik terörü!
        Premier Lig'den 2 talip birden!
        Premier Lig'den 2 talip birden!
        "Sıkı bir çalışma dönemine ihtiyaç var"
        "Sıkı bir çalışma dönemine ihtiyaç var"
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        Metro çıkışında dehşet! Yardım etmek isterken...
        Metro çıkışında dehşet! Yardım etmek isterken...
        Ramazan Günlüğü üçüncü bölüm
        Ramazan Günlüğü üçüncü bölüm
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Hakkari'de 'kar dalgaları' şaşırttı
        Hakkari'de 'kar dalgaları' şaşırttı
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        İtalyan devinden Zeki Çelik bombası!
        İtalyan devinden Zeki Çelik bombası!
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Denizden çıkardı, 3 bin dolara sattı
        Denizden çıkardı, 3 bin dolara sattı
        "Gerekeni yaptım"
        "Gerekeni yaptım"
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Bir prensin çöküş hikâyesi

        Benzer Haberler

        Koruma altındaki 3 hayvan Samsun'da ele geçirildi
        Koruma altındaki 3 hayvan Samsun'da ele geçirildi
        Samsun'da konut satışları düştü, ipotekli satışlar arttı Ocak ayında konut...
        Samsun'da konut satışları düştü, ipotekli satışlar arttı Ocak ayında konut...
        Terme'de kadın girişimciler istiridye mantarı üretimi yapıyor
        Terme'de kadın girişimciler istiridye mantarı üretimi yapıyor
        Samsun'da jandarma uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları düzenledi
        Samsun'da jandarma uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları düzenledi
        Başkan Kul: "Üreten kadınların yanında olmaya devam edeceğiz"
        Başkan Kul: "Üreten kadınların yanında olmaya devam edeceğiz"
        Jandarma ruhsatsız silah ele geçirdi
        Jandarma ruhsatsız silah ele geçirdi