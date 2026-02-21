Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Terme'de kadın girişimciler istiridye mantarı üretimi yapıyor

        Samsun'un Terme ilçesinde belediye öncülüğünde kurulan üretim çadırlarında kadın girişimciler, istiridye mantarı yetiştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 15:31 Güncelleme: 21.02.2026 - 15:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Terme'de kadın girişimciler istiridye mantarı üretimi yapıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Terme ilçesinde belediye öncülüğünde kurulan üretim çadırlarında kadın girişimciler, istiridye mantarı yetiştiriyor.


        Terme Belediyesi öncülüğünde kurulan istiridye mantarı üretim çadırlarını gezen Belediye Başkanı Şenol Kul, mantar yetiştiriciliği, hasat dönemleri ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin çalışmaları inceledi.

        Kadın girişimciler Leyla Orman ve Dilek Peçe, üretim süreçleri ve geliştirdikleri ürünler hakkında Kul'a bilgi verdi.


        Kul, kadın emeğinin üretime dönüşmesinin yerel kalkınma açısından büyük önem taşıdığını belirterek, kadınların girişimci ruhunu ve üretim azmini görmekten memnuniyet duyduklarını söyledi.

        Alternatif Tarım ile İstihdamın Artırılması Projesi'nin Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) koordinasyonunda yürütüldüğünü aktaran Kul, projenin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında finanse edildiğini anlattı.

        Kadınların üretime katılımını artırmayı ve istihdamı güçlendirmeyi hedeflediklerini dile getiren Kul, "Yerel kalkınma kadın emeğiyle daha da güçleniyor. Kadınlar öncülüğünde kurulan kooperatif yapısıyla üretim kapasitesini artırarak istiridye mantarını Terme'nin önemli markalarından biri haline getirmeyi amaçlıyoruz." dedi.

        Leyla Orman ise yaklaşık 4 yıldır istiridye mantarı üretimi yaptıklarını, üretim sürecinin bir ay kuluçka, bir ay da hasat olmak üzere 2 ay sürdüğünü söyledi.

        Aktif kullanılan 5 üretim çadırının her birine 8 ton kompost yerleştirdiklerine işaret eden Orman, "Yaklaşık 2 ton ürün elde ediyoruz. İlk 10 günde ortalama 1500 kilogram, ikinci hasatta ise yaklaşık 500 kilogram mantar topluyoruz." diye konuştu.

        Ürettikleri mantarı Ordu, Ankara, İstanbul ve Trabzon başta olmak üzere pek çok ile gönderdiklerini vurgulayan Orman, üretimi çeşitlendirerek istiridye mantarından turşu, salamura ve köfte gibi katma değerli ürünler geliştirdiklerini kaydetti.

        Orman, ürün satışını kurumsal yapıya kavuşturmak amacıyla, "Terme Mantar Leydi Gurme Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi"ni kurduklarını, ayrıca reçel, acı domates sosu ve konsantre kara üzüm suyu gibi ürünler ürettiklerini ifade etti.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Cadde'de trafik terörü!
        Cadde'de trafik terörü!
        "Sıkı bir çalışma dönemine ihtiyaç var"
        "Sıkı bir çalışma dönemine ihtiyaç var"
        İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i!
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        Metro çıkışında dehşet! Yardım etmek isterken...
        Metro çıkışında dehşet! Yardım etmek isterken...
        Ramazan Günlüğü üçüncü bölüm
        Ramazan Günlüğü üçüncü bölüm
        Doğalgaz yönetmeliği değişti
        Doğalgaz yönetmeliği değişti
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Hakkari'de 'kar dalgaları' şaşırttı
        Hakkari'de 'kar dalgaları' şaşırttı
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        İtalyan devinden Zeki Çelik bombası!
        İtalyan devinden Zeki Çelik bombası!
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Denizden çıkardı, 3 bin dolara sattı
        Denizden çıkardı, 3 bin dolara sattı
        Öykü daha 11 yaşındaydı... Teneffüste son nefes!
        Öykü daha 11 yaşındaydı... Teneffüste son nefes!
        "Gerekeni yaptım"
        "Gerekeni yaptım"
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Hitler'in doğduğu ev polis karakolu oluyor
        Hitler'in doğduğu ev polis karakolu oluyor
        ABD'nin 'İran' planları: Rejim değişikliği masada
        ABD'nin 'İran' planları: Rejim değişikliği masada

        Benzer Haberler

        Samsun'da jandarma uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları düzenledi
        Samsun'da jandarma uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları düzenledi
        Başkan Kul: "Üreten kadınların yanında olmaya devam edeceğiz"
        Başkan Kul: "Üreten kadınların yanında olmaya devam edeceğiz"
        Jandarma ruhsatsız silah ele geçirdi
        Jandarma ruhsatsız silah ele geçirdi
        Alaçam'da kaçak tütün mamulleri operasyonu
        Alaçam'da kaçak tütün mamulleri operasyonu
        Ramazan'da balığa ilgi gün geçtikçe artıyor
        Ramazan'da balığa ilgi gün geçtikçe artıyor
        15 Yaş Altı Okçuluk Ligi Türkiye Finalleri, Samsun'da başladı
        15 Yaş Altı Okçuluk Ligi Türkiye Finalleri, Samsun'da başladı