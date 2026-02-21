Terme'de kadın girişimciler istiridye mantarı üretimi yapıyor

Samsun'un Terme ilçesinde belediye öncülüğünde kurulan üretim çadırlarında kadın girişimciler, istiridye mantarı yetiştiriyor.





Terme Belediyesi öncülüğünde kurulan istiridye mantarı üretim çadırlarını gezen Belediye Başkanı Şenol Kul, mantar yetiştiriciliği, hasat dönemleri ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin çalışmaları inceledi.



Kadın girişimciler Leyla Orman ve Dilek Peçe, üretim süreçleri ve geliştirdikleri ürünler hakkında Kul'a bilgi verdi.





Kul, kadın emeğinin üretime dönüşmesinin yerel kalkınma açısından büyük önem taşıdığını belirterek, kadınların girişimci ruhunu ve üretim azmini görmekten memnuniyet duyduklarını söyledi.



Alternatif Tarım ile İstihdamın Artırılması Projesi'nin Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) koordinasyonunda yürütüldüğünü aktaran Kul, projenin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında finanse edildiğini anlattı.



Kadınların üretime katılımını artırmayı ve istihdamı güçlendirmeyi hedeflediklerini dile getiren Kul, "Yerel kalkınma kadın emeğiyle daha da güçleniyor. Kadınlar öncülüğünde kurulan kooperatif yapısıyla üretim kapasitesini artırarak istiridye mantarını Terme'nin önemli markalarından biri haline getirmeyi amaçlıyoruz." dedi.



Leyla Orman ise yaklaşık 4 yıldır istiridye mantarı üretimi yaptıklarını, üretim sürecinin bir ay kuluçka, bir ay da hasat olmak üzere 2 ay sürdüğünü söyledi.



Aktif kullanılan 5 üretim çadırının her birine 8 ton kompost yerleştirdiklerine işaret eden Orman, "Yaklaşık 2 ton ürün elde ediyoruz. İlk 10 günde ortalama 1500 kilogram, ikinci hasatta ise yaklaşık 500 kilogram mantar topluyoruz." diye konuştu.



Ürettikleri mantarı Ordu, Ankara, İstanbul ve Trabzon başta olmak üzere pek çok ile gönderdiklerini vurgulayan Orman, üretimi çeşitlendirerek istiridye mantarından turşu, salamura ve köfte gibi katma değerli ürünler geliştirdiklerini kaydetti.



Orman, ürün satışını kurumsal yapıya kavuşturmak amacıyla, "Terme Mantar Leydi Gurme Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi"ni kurduklarını, ayrıca reçel, acı domates sosu ve konsantre kara üzüm suyu gibi ürünler ürettiklerini ifade etti.









