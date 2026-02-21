Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        15 Yaş Altı Okçuluk Ligi Türkiye Finalleri, Samsun'da başladı

        Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen, 15 Yaş Altı Okçuluk Ligi Türkiye Finalleri Samsun'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 13:15 Güncelleme: 21.02.2026 - 13:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        15 Yaş Altı Okçuluk Ligi Türkiye Finalleri, Samsun'da başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen, 15 Yaş Altı Okçuluk Ligi Türkiye Finalleri Samsun'da başladı.


        İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonda 17 kulüpten 170 sporcu mücadele ediyor.


        Organizasyonun ilk gününde sporcular sıralama atışlarını gerçekleştirdi.


        Turnuva, yarın final atışlarının ardından düzenlenecek madalya töreniyle sona erecek.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Metro çıkışında dehşet! Yardım etmek isterken...
        Metro çıkışında dehşet! Yardım etmek isterken...
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i!
        Doğalgaz yönetmeliği değişti
        Doğalgaz yönetmeliği değişti
        Eski çalışanının fotoğrafını paylaşan patrona hapis!
        Eski çalışanının fotoğrafını paylaşan patrona hapis!
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Hitler'in doğduğu ev polis karakolu oluyor
        Hitler'in doğduğu ev polis karakolu oluyor
        İtalyan devinden Zeki Çelik bombası!
        İtalyan devinden Zeki Çelik bombası!
        ABD'nin 'İran' planları: Rejim değişikliği masada
        ABD'nin 'İran' planları: Rejim değişikliği masada
        Denizden çıkardı, 3 bin dolara sattı
        Denizden çıkardı, 3 bin dolara sattı
        "Gerekeni yaptım"
        "Gerekeni yaptım"
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        Öykü daha 11 yaşındaydı... Teneffüste son nefes!
        Öykü daha 11 yaşındaydı... Teneffüste son nefes!
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Cinayetle biten 'alacak' kavgası! İki gencin hayatı söndü!
        Cinayetle biten 'alacak' kavgası! İki gencin hayatı söndü!
        Çöp kamyonu şoförü ile Ayşe arasında 'pencere'den taşan dostluk
        Çöp kamyonu şoförü ile Ayşe arasında 'pencere'den taşan dostluk
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!

        Benzer Haberler

        Salıpazarı'nda "İki Teker Temiz Gelecek Bisiklet Projesi" liselerde tanıtıl...
        Salıpazarı'nda "İki Teker Temiz Gelecek Bisiklet Projesi" liselerde tanıtıl...
        İkinci el otomobil piyasasında durgunluk İkinci el otomobil pazarında satan...
        İkinci el otomobil piyasasında durgunluk İkinci el otomobil pazarında satan...
        ASFED'in hazırladığı 4 bin ramazan kolisi Samsun'a ulaştırıldı
        ASFED'in hazırladığı 4 bin ramazan kolisi Samsun'a ulaştırıldı
        'Doğru iftar beslenmesi bağışıklığı güçlendiriyor'
        'Doğru iftar beslenmesi bağışıklığı güçlendiriyor'
        Vezirköprü'de geçen yıl eğitim kurumlarına 13,8 milyon liralık bakım ve ona...
        Vezirköprü'de geçen yıl eğitim kurumlarına 13,8 milyon liralık bakım ve ona...
        İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İstanbul, Vezirköprü'deki görev süresini tam...
        İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İstanbul, Vezirköprü'deki görev süresini tam...