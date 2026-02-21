Salıpazarı'nda "İki Teker Temiz Gelecek Bisiklet Projesi" liselerde tanıtılıyor

Salıpazarı Gençlik Derneği tarafından yürütülen, Samsun Valiliği Proje Destek Sistemi (PRODES) kapsamında desteklenen "İki Teker Temiz Gelecek Bisiklet Projesi"nin tanıtımı, ilçedeki liselerde sürüyor.



Proje kapsamında okulları ziyaret eden gençlik proje ekibi, öğrencilere bisiklet kullanımının çevreye katkıları, sağlıklı yaşam üzerindeki olumlu etkileri ve sürdürülebilir gelecek için bireysel farkındalığın önemi hakkında bilgilendirme yaptı.





Tanıtım programlarında gençlerin projeye aktif katılım sağlaması teşvik edilirken, ilçede çevre bilincinin artırılması hedefleniyor.



Salıpazarı Gençlik Derneği Başkanı İlknur Kuzu, proje ile gençleri sporla buluşturmayı ve çevre duyarlılığını artırmayı amaçladıklarını belirterek, "Gençlerimizin enerjisiyle hem spor yapacağız hem de çevre bilinci konusunda güçlü farkındalık oluşturacağız. Çok yakında başlayacak bisiklet turlarıyla tüm halkımızı pedalları temiz bir gelecek için çevirmeye davet ediyoruz." dedi.







