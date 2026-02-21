Canlı
        Vezirköprü'de geçen yıl eğitim kurumlarına 13,8 milyon liralık bakım ve onarım yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 11:21 Güncelleme: 21.02.2026 - 11:21
        Vezirköprü'de geçen yıl eğitim kurumlarına 13,8 milyon liralık bakım ve onarım yapıldı
        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bulunan eğitim kurumlarında 2025 yılı boyunca yürütülen bakım, onarım, tadilat ve yenileme çalışmaları kapsamında 13 milyon 800 bin liralık yatırım gerçekleştirildi.

        Merkez ve kırsal mahallelerde eğitim yatırımlarıyla okulların fiziki altyapısı güçlendirilirken, öğrenciler için daha güvenli, modern ve nitelikli eğitim ortamları oluşturuldu.


        Merkezdeki okullara yönelik çalışmalar için 6 milyon 500 bin lira, kırsal mahallelerdeki eğitim kurumları için de 7 milyon 300 bin lira harcandı.

        Yatırımlar kapsamında sınıf ve koridorların boyanması, bilişim teknolojileri sınıflarının kurulması, kütüphanelerin yenilenmesi ile güvenlik ve yangın sistemlerinin modernize edilmesi, Atatürk büstlerinin yenilenmesi gibi çalışmalar hayata geçirildi.


        Ayrıca laboratuvarlar kuruldu, spor salonları ve okul bahçeleri düzenlendi. Isınma, elektrik, doğal gaz ve su tesisatlarına yönelik bakım ve onarım çalışmaları yapılırken, ana sınıfları, oyun alanları ve sosyal donatılarla öğrencilerin sosyal ve akademik gelişimlerine katkı sağlandı.

        Kaymakam Özgür Kaya, yapılan yatırımların eğitim kalitesini yükseltmeyi amaçladığını belirterek, ilçe genelinde eğitim altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.



