İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İstanbul, Vezirköprü'deki görev süresini tamamladı

        Samsun Haberleri

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Onur İstanbul'un tayini çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 11:15 Güncelleme: 21.02.2026 - 11:19
        Yaklaşık 2 yıl önce Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı görevine başlayan İstanbul, ilçede son mesaisini tamamladı.

        Binbaşı Onur İstanbul'un yeni görevi öncesinde 6 aylık eğitim süreci kapsamında Ankara'da bulunacağı öğrenildi.

        Onur İstanbul'un ayrılmasının ardından yeni atama yapılıncaya kadar Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığına, Merkez Karakol Komutanı Teğmen Seyfettin Turğut vekalet edecek.



