İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İstanbul, Vezirköprü'deki görev süresini tamamladı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Onur İstanbul'un tayini çıktı. Yaklaşık 2 yıl önce Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı görevine başlayan İstanbul, ilçede son mesaisini tamamladı. Binbaşı Onur İstanbul'un yeni görevi öncesinde 6 aylık eğitim süreci kapsamında Ankara'da bulunacağı öğrenildi. Onur İstanbul'un ayrılmasının ardından yeni atama yapılıncaya kadar Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığına, Merkez Karakol Komutanı Teğmen Seyfettin Turğut vekalet edecek.

