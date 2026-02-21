Canlı
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsunspor, Süper Lig'de yarın deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak

        Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 09:59 Güncelleme: 21.02.2026 - 09:59
        Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

        Kırmızı-beyazlı takım, ligde 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 yenilgi sonucunda 30 puan topladı.

        Hesap.com Antalyaspor'a geçen hafta 3-1 yenilen Samsun ekibi, yeni teknik direktörü Thorsten Fink yönetiminde Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü yenerek çıkışa geçmek istiyor.


        Samsunspor'da tedavilerine devam edilen Emre Kılınç, Afonso Sousa, Tanguy Coulibaly ve Bedirhan Çetin, Fatih Karagümrük karşısında forma giyemeyecek.

        İki takım arasında sezonun ilk yarısında Samsun'da oynanan karşılaşmayı, Karadeniz temsilcisi 3-2 kazanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

