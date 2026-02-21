Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        ASFED'in hazırladığı 4 bin ramazan kolisi Samsun'a ulaştırıldı

        Ankara Samsun Dernekleri Federasyonu (ASFED), ihtiyaç sahipleri için hazırlanan 4 bin ramazan kolisini Samsun'a getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 12:09 Güncelleme: 21.02.2026 - 12:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        ASFED'in hazırladığı 4 bin ramazan kolisi Samsun'a ulaştırıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ankara Samsun Dernekleri Federasyonu (ASFED), ihtiyaç sahipleri için hazırlanan 4 bin ramazan kolisini Samsun'a getirdi.

        Ankara'da hazırlanan 4 bin ramazan kolisi, tırla Samsun'un Canik ilçesindeki ASFED Samsun Şubesi'ne getirildi.

        Burada düzenlenen törende koliler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Samsun'da faaliyet gösteren ilçe ve mahalle derneklerinin temsilcilerine teslim edildi.

        ASFED Genel Başkanı Osman Yılmaz, gazetecilere, gurbetteki Samsunluların memleketindeki ihtiyaç sahibi hemşehrilerine destek olmak istediklerini söyledi.

        Bu kapsamda ramazan kolilerini dağıttıklarını belirten Yılmaz, "Dağıtımlarımız yarın da devam edecek. Samsun bizim için güneşin doğduğu şehir. Samsun'u çok seviyoruz. O yüzden elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz." dedi.

        Hedeflerinin 5 bin 555 ramazan kolisi olduğunu aktaran Yılmaz, şu anda 4 bin ramazan kolisi ile 1000 market kartı getirdiklerini kaydetti.

        Yardımların devam edeceğini vurgulayan Yılmaz, "Sadece burada değil, Ankara'da da dağıtıyoruz. 2 binin üzerinde Ankara'da dağıtıyoruz. Allah nasip ederse önümüzdeki haftalarda 6 Şubat depreminden etkilenen Hatay'a gitmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        Eski çalışanının fotoğrafını paylaşan patrona hapis!
        Eski çalışanının fotoğrafını paylaşan patrona hapis!
        Doğalgaz yönetmeliği değişti
        Doğalgaz yönetmeliği değişti
        Hitler'in doğduğu ev polis karakolu oluyor
        Hitler'in doğduğu ev polis karakolu oluyor
        İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i!
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        ABD'nin 'İran' planları: Rejim değişikliği masada
        ABD'nin 'İran' planları: Rejim değişikliği masada
        İtalyan devinden Zeki Çelik bombası!
        İtalyan devinden Zeki Çelik bombası!
        Denizden çıkardı, 3 bin dolara sattı
        Denizden çıkardı, 3 bin dolara sattı
        "Gerekeni yaptım"
        "Gerekeni yaptım"
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        Öykü daha 11 yaşındaydı... Teneffüste son nefes!
        Öykü daha 11 yaşındaydı... Teneffüste son nefes!
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Cinayetle biten 'alacak' kavgası! İki gencin hayatı söndü!
        Cinayetle biten 'alacak' kavgası! İki gencin hayatı söndü!
        Çöp kamyonu şoförü ile Ayşe arasında 'pencere'den taşan dostluk
        Çöp kamyonu şoförü ile Ayşe arasında 'pencere'den taşan dostluk
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede sağanak!
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!

        Benzer Haberler

        'Doğru iftar beslenmesi bağışıklığı güçlendiriyor'
        'Doğru iftar beslenmesi bağışıklığı güçlendiriyor'
        Vezirköprü'de geçen yıl eğitim kurumlarına 13,8 milyon liralık bakım ve ona...
        Vezirköprü'de geçen yıl eğitim kurumlarına 13,8 milyon liralık bakım ve ona...
        İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İstanbul, Vezirköprü'deki görev süresini tam...
        İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İstanbul, Vezirköprü'deki görev süresini tam...
        Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanı tayin oldu
        Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanı tayin oldu
        Vezirköprü'de eğitim yatırımları 13,8 milyon TL'ye ulaştı
        Vezirköprü'de eğitim yatırımları 13,8 milyon TL'ye ulaştı
        Alaçam Gençlik Merkezi gönüllüleri camilerde temizlik yapıyor
        Alaçam Gençlik Merkezi gönüllüleri camilerde temizlik yapıyor