ASFED'in hazırladığı 4 bin ramazan kolisi Samsun'a ulaştırıldı

Ankara Samsun Dernekleri Federasyonu (ASFED), ihtiyaç sahipleri için hazırlanan 4 bin ramazan kolisini Samsun'a getirdi.



Ankara'da hazırlanan 4 bin ramazan kolisi, tırla Samsun'un Canik ilçesindeki ASFED Samsun Şubesi'ne getirildi.



Burada düzenlenen törende koliler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Samsun'da faaliyet gösteren ilçe ve mahalle derneklerinin temsilcilerine teslim edildi.



ASFED Genel Başkanı Osman Yılmaz, gazetecilere, gurbetteki Samsunluların memleketindeki ihtiyaç sahibi hemşehrilerine destek olmak istediklerini söyledi.



Bu kapsamda ramazan kolilerini dağıttıklarını belirten Yılmaz, "Dağıtımlarımız yarın da devam edecek. Samsun bizim için güneşin doğduğu şehir. Samsun'u çok seviyoruz. O yüzden elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz." dedi.



Hedeflerinin 5 bin 555 ramazan kolisi olduğunu aktaran Yılmaz, şu anda 4 bin ramazan kolisi ile 1000 market kartı getirdiklerini kaydetti.



Yardımların devam edeceğini vurgulayan Yılmaz, "Sadece burada değil, Ankara'da da dağıtıyoruz. 2 binin üzerinde Ankara'da dağıtıyoruz. Allah nasip ederse önümüzdeki haftalarda 6 Şubat depreminden etkilenen Hatay'a gitmeyi planlıyoruz." diye konuştu.



