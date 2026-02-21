Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'da jandarma uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları düzenledi

        Samsun'un Alaçam ve İlkadım ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda kaçak tütün, ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 15:23 Güncelleme: 21.02.2026 - 15:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da jandarma uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları düzenledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Alaçam ve İlkadım ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda kaçak tütün, ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

        ​Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında Alaçam ilçesinde bir kişinin iş yerinde kaçak tütün ürünleri sattığı bilgisine ulaştı.

        Belirlenen adreste yapılan aramada 5 bin 800 boş makaron ile 5,5 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

        ​İlkadım ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmada ise bir zanlının ikametinde arama yapıldı.

        Aramada 47 sentetik ecza hapı, 3 ruhsatsız av tüfeği ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        ​Operasyonlarda 2 zanlı gözaltına alındı.



        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cadde'de trafik terörü!
        Cadde'de trafik terörü!
        "Sıkı bir çalışma dönemine ihtiyaç var"
        "Sıkı bir çalışma dönemine ihtiyaç var"
        İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i!
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        Metro çıkışında dehşet! Yardım etmek isterken...
        Metro çıkışında dehşet! Yardım etmek isterken...
        Ramazan Günlüğü üçüncü bölüm
        Ramazan Günlüğü üçüncü bölüm
        Doğalgaz yönetmeliği değişti
        Doğalgaz yönetmeliği değişti
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Hakkari'de 'kar dalgaları' şaşırttı
        Hakkari'de 'kar dalgaları' şaşırttı
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        İtalyan devinden Zeki Çelik bombası!
        İtalyan devinden Zeki Çelik bombası!
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Denizden çıkardı, 3 bin dolara sattı
        Denizden çıkardı, 3 bin dolara sattı
        "Gerekeni yaptım"
        "Gerekeni yaptım"
        Öykü daha 11 yaşındaydı... Teneffüste son nefes!
        Öykü daha 11 yaşındaydı... Teneffüste son nefes!
        Bir gecede ses telleri felç olan anneyi doktor kızı iyileştirdi
        Bir gecede ses telleri felç olan anneyi doktor kızı iyileştirdi
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Hitler'in doğduğu ev polis karakolu oluyor
        Hitler'in doğduğu ev polis karakolu oluyor
        ABD'nin 'İran' planları: Rejim değişikliği masada
        ABD'nin 'İran' planları: Rejim değişikliği masada

        Benzer Haberler

        Başkan Kul: "Üreten kadınların yanında olmaya devam edeceğiz"
        Başkan Kul: "Üreten kadınların yanında olmaya devam edeceğiz"
        Jandarma ruhsatsız silah ele geçirdi
        Jandarma ruhsatsız silah ele geçirdi
        Alaçam'da kaçak tütün mamulleri operasyonu
        Alaçam'da kaçak tütün mamulleri operasyonu
        Ramazan'da balığa ilgi gün geçtikçe artıyor
        Ramazan'da balığa ilgi gün geçtikçe artıyor
        15 Yaş Altı Okçuluk Ligi Türkiye Finalleri, Samsun'da başladı
        15 Yaş Altı Okçuluk Ligi Türkiye Finalleri, Samsun'da başladı
        Salıpazarı'nda "İki Teker Temiz Gelecek Bisiklet Projesi" liselerde tanıtıl...
        Salıpazarı'nda "İki Teker Temiz Gelecek Bisiklet Projesi" liselerde tanıtıl...