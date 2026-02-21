Samsun'da jandarma uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları düzenledi

Samsun'un Alaçam ve İlkadım ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda kaçak tütün, ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi.



​Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında Alaçam ilçesinde bir kişinin iş yerinde kaçak tütün ürünleri sattığı bilgisine ulaştı.



Belirlenen adreste yapılan aramada 5 bin 800 boş makaron ile 5,5 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.



​İlkadım ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmada ise bir zanlının ikametinde arama yapıldı.



Aramada 47 sentetik ecza hapı, 3 ruhsatsız av tüfeği ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



​Operasyonlarda 2 zanlı gözaltına alındı.







