Alaçam'da ramazan çocuk şenliği gerçekleştirildi

        Samsun Haberleri

        Samsun'un Alaçam ilçesinde ramazan çocuk şenliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        22.02.2026 - 06:05
        Samsun'un Alaçam ilçesinde ramazan çocuk şenliği gerçekleştirildi.

        Alaçam Gençlik Merkezi ve Alaçam Belediyesi tarafından ramazan ayı etkinlikleri kapsamında Anneler Parkı'nda çocuk şenliği düzenledi.

        Ailelerin yoğun ilgi gösterdiği programda çocuklar, yüz boyama, geleneksel oyunlar, yarışmalar ve eğlenceli atölye çalışmalarıyla keyifli anlar yaşadı. Ramazanın birlik ve paylaşma ruhunu yansıtan etkinlikte gönüllü gençlerin katkılarıyla çeşitli ikramlar da sunuldu.

        Etkinliğin, ramazan ayı boyunca farklı programlarla devam edeceği bildirildi.

