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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheli yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 13:47 Güncelleme: 22.01.2024 - 13:47
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheli yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezi ve ilçelerde uyuşturucu satışı yapan ve kullananlara yönelik çalışma yürütüldü.

        Ekipler, yürüttükleri çalışmada 492,94 gram sentetik uyuşturucu, 126 sentetik ecza hap, 0,70 gram kokain ve 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

        Operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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