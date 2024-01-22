Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheli yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezi ve ilçelerde uyuşturucu satışı yapan ve kullananlara yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, yürüttükleri çalışmada 492,94 gram sentetik uyuşturucu, 126 sentetik ecza hap, 0,70 gram kokain ve 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

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