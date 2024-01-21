Samsun´da tarihi Hamit Ağa Konağı yandı

Samsun’un Alaçam ilçesinde çıkan yangında tarihi Hamit Ağa Konağı kullanılamaz hale geldi.

Yakacık Mahallesi’nde bulunan tarihi Hamit Ağa Konağı’nda henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından söndürülen yangında, konak tamamen yandı.

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