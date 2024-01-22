Otizmli öğretmen, ilk belgesini annesinin elinden aldı

SAMSUN'da, otizmli müzik öğretmeni Kerem Bayrak, meslek hayatındaki ilk belgesini annesinin elinden aldı.

Atakum ilçesindeki Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulu'na, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başında müzik öğretmeni olarak atanan Kerem Bayrak, öğrencilerine karne dağıtma heyecanını ilk kez yaşadı. Atakum Kaymakamlığı tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yapılan çalışmalar kapsamında, otizmli öğretmen Bayrak'a verilmek üzere başarı belgesi hazırlandı. Bayrak, başarı belgesini ise annesi Gülten Bayrak'ın elinden aldı.

'BÜYÜK GURUR'

Oğluyla ilgili mutluluğunu anlatan Gülten Bayrak, "Kerem çok uğraştı. Tüm emeklerin, zorlukların karşısında, sevgiyle başararak bugünlere gelmesi, bizi çok mutlu etti. Bu belgeyi de almak kısmet oldu. Kerem lise 2'ye kadar benim kontrolümde okula gidip geliyordu. Ödevlerini beraber yapıyorduk. Lise 2'den sonra sorumluluğunu aldı. Üniversiteyi de kendi başına halletti. Daha sonra KPSS'ye hazırlandı. EKPSS'yi de başardı. Atanması ise bizim için büyük gurur kaynağı oldu" dedi.

'ÖĞRETMENLİK SÜRECİM, KEYİFLİ GEÇTİ'

Öğrencileriyle iletişiminin güçlü olduğunu söyleyen müzik öğretmeni Kerem Bayrak ise "4 aylık öğretmenlik hayatımda ilk kez belge aldım. Öğretmenlik sürecim keyifli geçti. Öğrencilerle iletişimimiz gayet iyi durumda. Konuşabilen var, konuşamayan var. Bir şekilde iletişim sağlamaya çalışıyorum. Öğrencilere müzik öğretimini ritim çubuklarıyla, akıllı tahtayla sağlamaya çalışıyorum. Bazı öğrencilerim müziğe yatkın ancak içlerinde yatkın olmayan da var. Öğrencilerimi seviyorum. Onların yaşadıklarını anlayabiliyorum" diye konuştu.