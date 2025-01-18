Huzurevindeki yaşlılar için "Yaş Alanlar Paylaşım ve Uyum Programı" düzenlendi

Programa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Eyüp Çakır da katıldı.

Huzurevi sakinleri, fizyoterapist Gonca Atmaca eşliğinde pilates ve yoga yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Mavi Işıklar Tesisleri'de kalanların sosyalleşmesi amacıyla düzenlenen etkinlikte katılımcıların fiziksel ve zihinsel sağlığını desteklemek için aktiviteler gerçekleştirildi.

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