        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'da otomobilin çarptığı yaya öldü

        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya olay yerinde yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 09:36 Güncelleme:
        Oğuzhan S'nin (25) kullandığı 55 EU 707 plakalı otomobil, Yörükler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yaya olarak ilerleyen Hüseyin Sözen'e (67) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Sözen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Sürücü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

