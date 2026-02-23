Canlı
Habertürk
Habertürk
        Samsun Haberleri

        Samsun'da park edilen otomobilin hareket ederek elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

        Samsun'un Canik ilçesinde yokuş aşağı kayan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı, olay anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 23:32 Güncelleme:
        Hasköy Mahallesi Altıntepe Sokak’ta Muhammed Ç. yönetimindeki 55 ADL 040 plakalı otomobil, yokuşta bulunan bir marketin önünde durdu. Sürücü, eşi Yasemin Ç. ve 3 yaşındaki oğlu Berat Ç'yi araçta bırakıp markete girdiği sırada otomobil hareket etti.

        Yaklaşık 300 metre sürüklenen otomobil, önce kaldırım kenarındaki çöp konteynerine, ardından elektrik direğine çarparak durdu. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına da yansıdı.

        Yaralanan Yasemin Ç. ile Berat Ç, sağlık ekiplerince Samsun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Sürücü Muhammed Ç., AA muhabirine, markete gitmek için aracını durdurduğunu ve el frenini çekerek araçtan indiğini belirtti.

        Marketin içine girdiğinde başka bir müşterinin aracının geri gittiğini söylediğini, bunun üzerine dışarı çıktığını ifade eden Muhammed Ç., "Dışarı çıktığımda arabayı göremedim. Rampadan aşağı aracın yanına kadar geldim. Eşim ve çocuğum korkmuştu. Trafik polisi geldi, durumu anlattım. Sürücü kapısını açtığımda el freninin dibine kadar çekili olduğunu gördüm. El frenini çekmeseydim, kapıyı açtığım anda aracın altında kalabilirdim." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

