Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'da kantara girmeyen çekiciye 48 bin 70 lira ceza verildi

        Samsun'da kantara girmeden ilerlediği belirlenen çekiciye 48 bin 70 lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 15:02 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da kantara girmeyen çekiciye 48 bin 70 lira ceza verildi

        Samsun'da kantara girmeden ilerlediği belirlenen çekiciye 48 bin 70 lira para cezası uygulandı.

        Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Kavak Tekeli Denetim İstasyonu görevlilerinin, plakası kapalı kırmızı renkli çekicinin gri brandalı yarı römork ile kantara girmeden Samsun istikametine seyrettiği yönündeki ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, söz konusu aracı Çakallı mevkisinde durdurdu.

        Aracın sürücüsüne, denetim istasyonuna girmemek, plakanın okunmasını engelleyecek şekilde kapalı olması, yetki belgesi olmadan taşımacılık yapmak ve muayenesiz araç kullanmak gerekçeleriyle işlem yapıldı.

        Kantar görevlileri ve trafik ekiplerince kantara girmeden ilerlediği belirlenen çekiciye 48 bin 70 lira idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AB'den yeni hazırlık: Schengen vizeleri 5 yılı aşabilir
        AB'den yeni hazırlık: Schengen vizeleri 5 yılı aşabilir
        DEM Parti'nin ismi de yapısı da değişiyor
        DEM Parti'nin ismi de yapısı da değişiyor
        "Toplumdaki algının aksine vergi harcamalarını azalttık"
        "Toplumdaki algının aksine vergi harcamalarını azalttık"
        Çinli iş insanı İstanbul'da öldürüldü! Şüpheliler Çin'de yakalandı!
        Çinli iş insanı İstanbul'da öldürüldü! Şüpheliler Çin'de yakalandı!
        Ramazan Günlüğü 5. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 5. Bölüm
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        LGS için ikili kontenjan modeli
        LGS için ikili kontenjan modeli
        Beşiktaş'ta yeniler fark yarattı!
        Beşiktaş'ta yeniler fark yarattı!
        Aylin'in ölümünde akran zorbalığı iddiası!
        Aylin'in ölümünde akran zorbalığı iddiası!
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        NYT: Trump önce hedefli ardından kapsamlı saldırı planlıyor
        NYT: Trump önce hedefli ardından kapsamlı saldırı planlıyor
        Eşi ve oğlu da gözaltında! Dinamitle öldü uçuruma atıldı!
        Eşi ve oğlu da gözaltında! Dinamitle öldü uçuruma atıldı!
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        BES robotları enflasyonu yendi
        BES robotları enflasyonu yendi
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        Hadise'den açıklama
        Hadise'den açıklama
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Samsun'da 9 bin 308 sentetik hap ele geçirildi: 2 gözaltı
        Samsun'da 9 bin 308 sentetik hap ele geçirildi: 2 gözaltı
        Samsun'da 9 bin 308 sentetik ecza ele geçirildi
        Samsun'da 9 bin 308 sentetik ecza ele geçirildi
        Denetim istasyonuna girmeyen çekicinin sürücüsüne 48 bin lira ceza
        Denetim istasyonuna girmeyen çekicinin sürücüsüne 48 bin lira ceza
        Samsun'da Gülsan Sanayi Sitesi'nde yıkım çalışmaları sürüyor
        Samsun'da Gülsan Sanayi Sitesi'nde yıkım çalışmaları sürüyor
        Toybelen'e taşınmalar hızla sürüyor Gülsan'da yıkım sürüyor, esnaf Toybelen...
        Toybelen'e taşınmalar hızla sürüyor Gülsan'da yıkım sürüyor, esnaf Toybelen...
        Kantara girmeyen tıra 48 bin 70 TL ceza
        Kantara girmeyen tıra 48 bin 70 TL ceza