        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'da 9 bin 308 sentetik ecza ele geçirildi

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 bin 308 sentetik ecza ele geçirildi.

        23.02.2026 - 14:58
        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Adreslerde, 9 bin 308 sentetik ecza, 1 ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

