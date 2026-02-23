Canlı
        Samsun Haberleri

        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 918 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 14:02 Güncelleme:
        İlçe Jandarma Komutanlığı, Narkotik Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda B.S. (18) ile S.K'nin (20) uyuşturucu satışı yaptıkları istihbaratı değerlendirildi.

        Ekipler, belirlenen adreslerde yaptıkları aramalarda, 918 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

