        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Canik Belediyesinden YKS'ye girecek öğrencilere ücret desteği sürüyor

        Canik Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek tüm öğrencilerin sınav başvuru ücretini karşılayacak.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 13:39
        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede ikamet eden ve 2026 YKS'ye başvuran öğrencilerin sınav ücretleri, herhangi bir özel şart aranmaksızın bu yıl da belediye tarafından ödenecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, eğitime yönelik destekleri kesintisiz sürdürdüklerini belirterek, öğrencileri ücretsiz eğitim programlarıyla buluşturmaya devam ettiklerini ifade etti.

        Tüm öğrencilerin YKS başvuru ücretini karşıladıklarını vurgulayan Sandıkçı, "Canik'imizde öğrencilerimize yönelik desteklerimize aralıksız devam ediyoruz. Kaliteli ve nitelikli eğitim seferberliğimiz kapsamında eğitime dair yeni projeleri hayata geçiriyoruz. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2026 yılı başvuru sürecinde de herhangi bir özel şart olmaksızın ilçemizde YKS'ye girecek tüm öğrencilerimizin sınav başvuru ücretlerini karşılayacağız." ifadelerini kullandı.

        Başvuruların 3 Mart 2026 tarihine kadar devam edeceği bildirildi.

        İkametgah kaydı Canik ilçesinde olan öğrenciler, kimlik kartı, YKS başvuru belgesi ve başvuru ödeme dekontu ile birlikte belediye hizmet binası zemin katta yer alan Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Birimi'ne başvuru yapabilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

