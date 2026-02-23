Canlı
Habertürk
Habertürk
        Muhtarlık ofisini yemekhaneye çeviren mahalleli yaklaşık 150 yaşlıya iftarlık hazırlıyor

        RECEP BİLEK - Samsun'un Terme ilçesine bağlı Mescitli Mahallesi sakinleri, muhtarlık ofisini ramazan dolayısıyla yemekhaneye çevirerek yaklaşık 150 yaşlıya her gün iftarlık hazırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 11:44
        İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki Mescitli Mahallesi'nin muhtarı Ramazan Görer, yaklaşık 5 yıl önce ziyaret ettiği yaşlı kişinin artık yemek yapamamasından çok etkilenince eşiyle bu kişiye yemek götürmeye başladı.

        Görer, daha sonra komşularının da yardımıyla mahalledeki yaşlılara ramazan yardımı yapmaya başladı.

        2023 yılındaki yerel seçimlerde muhtar olan Görer, muhtarlık ofisini, rutin işlerinin yanı sıra ramazan ayında iftarlık, cenaze merasimlerinde de ikramlarda bulunmak üzere yemekhaneye çevirdi.

        İftarlıklar, İstanbul'da çalışırken emekli olan aşçı Mustafa Aslan, muhtarlık azası Mustafa Aslan ve Ahmet Görer tarafından hazırlanıyor. Malzemeler ise muhtarlık gelirleri, mahalle sakinleri ve hayırseverlerin yardımlarıyla alınıyor.

        Her gün hazırlanan 3 çeşit yemek, Terme'nin Mescitli, Şeyhli, Oğuzlu, Akçagün mahalleleri ile Salıpazarı'nın Kalfalı Mahallesi'nde yaşayan yaklaşık 150 yaşlıya mahallelinin araçlarıyla ulaştırılıyor.

        Ayrıca, iftarlıklar, muhtarlık ofisinin önünde kurulan masada yolda kalan ve iftar saatinde yoldan geçen kişilere de ikram ediliyor.

        Mescitli Mahallesi Muhtarı Ramazan Görer, AA muhabirine, muhtarlık ofisini ramazan dolayısıyla yemekhaneye bir nevi "aşevi"ne çevirdiklerini söyledi.

        - "Yemek yapamayan yaşlılara yemek götürüyoruz"

        Yaşlılar için yemek yaptıklarını belirten Görer, "Kendi mahallemiz dahil 5 mahalleye yemek yapıyoruz. Yemek yapamayan yaşlılara yemek götürüyoruz. Terme ilçemizin Şeyhli Mahallesi, Mescitli Mahallesi, Oğuzlu Mahallesi, Akçagün'de de birkaç bölgeye yemek ikramımız var. Salıpazarı'nda da Kalfalı Mahallesi'ne gidiyoruz." dedi.

        Mahallelinin ve hayırseverlerin desteğini aldıklarını anlatan Görer, şöyle devam etti:

        "Kuru bakliyatın birazını biz alıyoruz. Kimi maddi imkanına göre 5 kilo pirinç alır. Kimisi imkanına göre 10 kilo ama birisi dese ki 100 kilo pirinç getireyim dese onu da biz kabul etmiyoruz. Çünkü herkese dayanışma içinde bir şey yapmaya çalışıyoruz. Bir eşimiz, dostumuz biraz et getirdi. Üstüne biz tedarik ediyoruz. Eksiğimiz oldukça alıyoruz. Çok şükür, hamd olsun. Biz bir yola çıktık. En büyük yardımcımız Allah'tır."

        Günlük çorba, ana yemek ve pilavdan oluşan menü hazırladıklarını dile getiren Görer, aşçı ve dağıtıcılarla 12 kişilik bir ekiple çalıştıklarını belirtti.

        Cenaze olduğunda da yemek yaptıklarını anlatan Görer, "Eskiden cenazemiz olduğu zaman anne babalarımız, büyüklerimiz cenaze evine yemek götürürlerdi. Şimdi bunu biz yapmaya çalışıyoruz. Muhtarlık ofisini o gün kapatırız tekrar. Eğer cenazemiz varsa cenazemizi defnettikten sonra işte dışarıdan gelen misafirlerle hane sahiplerinin yemek ikramı muhtarlık olarak bizdendir. Hiçbir bedel, karşılığı olmadan bunu biz karşılarız." diye konuştu.

        Mescitli Mahallesi sakinlerinden Hasan Turgut, Görer'in muhtar olmadan önce başlattığı ikramlığı muhtarlık ofisi açtıktan sonra devam ettirdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Muhtarımız muhtar olmadan önce ve olduktan sonra da ramazanlarda iftar, cenazelerde yemek veriyor. Bu hizmetten de biz memnunuz. Sayı gittikçe artıyor. Bundan da memnunuz. Destek veren vatandaşlarımız var. Onlardan da Allah razı olsun. Yine de desteklerini bekliyoruz."

