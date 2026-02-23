Samsun'da anne ile oğlunun evinde 230 bin sentetik ecza hap ele geçirildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 230 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında iki adrese operasyon düzenlendi.



Ekipler, Z.S. (31) ile Ü.S'nin (56) kiraladıkları iki konutta arama yaptı. Anne oğul oldukları öğrenilen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 230 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.



Adreslerden birinin uyuşturucu maddelerin depolanması amacıyla kullanıldığı, diğer adreste ise şüphelilerin birlikte ikamet ettiği belirlendi.



Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Z.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Ü.S. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.



