Erasmus kapsamında öğretmen ve öğrenciler Samsun'dan İtalya'ya gitti

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde lise öğretmen ve öğrencileri, Erasmus kapsamında İtalya'da etkinliklere katıldı.

Nedime Serap Ulusoy Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden yapılan açıklamaya göre, Erasmus+ kapsamında yürütülen "Evergreen" projesi kapsamında öğrenci ve öğretmenleri İtalya'da düzenlenen öğrenci hareketliliği çalışmasında yer aldı.

Gençlerin dil öğrenme, dijital ve girişimcilik becerilerini geliştirmesi ve iklim değişikliği gibi çevresel sorunlar konusunda farkındalık yaratması hedefleyen projenin öğretmenlere yönelik de öğretim ve eğitim kaynaklarını geliştirme fırsatı sunması planlanıyor.

Öğrenci ve öğretmenler, proje kapsamında İtalya'da eğitim, etkinlik ve gezilere katıldı.

Okul müdürü Ali Kazak, projede emeği geçen öğretmenler Kurtuluş Candan ve Serkan Koçakoğlu’na teşekkür etti.