        Samsun Haberleri

        Shkendija, Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı

        Shkendija, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında yarın deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 21:05 Güncelleme:
        Shkendija, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında yarın deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda, teknik direktör Jeton Bekjiri yönetimindeki antrenmanın basına açık 15 dakikasında futbolcular, pas çalışması yaptı.

        Samsunspor-Shkendija müsabakası, yarın saat 20.45'te başlayacak.

