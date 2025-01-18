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        Reeder Samsunspor'dan hakem açıklaması:

        Reeder Samsunspor Kulübü, Beşiktaş ile oynanan ve 0-0 biten maçın ardından orta hakem Kadir Sağlam'a tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 23:55 Güncelleme: 18.01.2025 - 23:55
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        Reeder Samsunspor'dan hakem açıklaması:
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        Reeder Samsunspor Kulübü, Beşiktaş ile oynanan ve 0-0 biten maçın ardından orta hakem Kadir Sağlam'a tepki gösterdi.

        Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş maçında hakem kararlarının mücadeledeki dengeyi ciddi şekilde bozduğu belirtildi.

        Hakemin kötü performans sergilediği iddia edilen açıklamada, "Beşiktaş ile oynadığımız Süper Lig karşılaşmasında, maalesef oldukça kötü bir hakem performansı sergilenmiştir Müsabakanın özellikle kritik anlarında tüm takdir haklarını rakibimiz lehine kullanmıştır. Hakem mücadeledeki dengeyi ciddi şekilde bozmuştur. Özellikle müsabakanın 64. dakikasında, faulü gerektirecek bir müdahalenin bile tartışmalı olduğu pozisyonda, futbolcumuz Rick Van Drongelen, müsabaka hakemi tarafından haksız bir şekilde ikinci sarı kartla oyundan ihraç edilmiştir. Bu karar, maçın sonucuna doğrudan etki etmiş ve sahadaki mücadelemizi olumsuz yönde etkilemiştir. Hakem performanslarının bu denli kötü seviyelere ulaşması, futbolcularımızın sahada gösterdiği güzel ve etkili futbolun önüne geçmiştir. Bu durum, Türk futbolunun gelişimine zarar vermekte ve futbolda adalet anlayışına olan güveni zedelemektedir." ifadeleri kullanıldı.

        Hakemlerin daha adil bir yönetim sergilenmesi istenen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

        "Umarız ki, verilen bu hatalı kararlar ile lig tablosundaki yerimiz arasında bir ilişki bulunmamaktadır. Türk futbolunun ilerlemesi adına Türkiye Futbol Federasyonunun hakemlerle ilgili olarak aldığı kararları kulüp olarak desteklemekle birlikte hakemlerimizin takdir haklarını kullanırken daha dikkatli ve adil bir tutum sergilemeleri gerektiğine de inanıyoruz. Güçlüden yana değil, her zaman haklıdan yana bir duruş sergilemesi elzemdir. Adil, eşit ve temiz futbol çağrımızla birlikte; mücadelede asla geri adım atmayan, Atatürklü arma için yüreklerini ortaya koyan futbolcularımıza ve teknik ekibimize, ayrıca bizleri her şartta yalnız bırakmayan büyük Samsunspor taraftarına sonsuz teşekkür ederiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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