Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Kazada ölen imam, son yolculuğuna uğurlandı; sürücü tutuklandı

        SAMSUN'unÇarşamba ilçesinde hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü imam Mücahit Ak (25), son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 16:16 Güncelleme: 18.01.2025 - 16:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kazada ölen imam, son yolculuğuna uğurlandı; sürücü tutuklandı
        ABONE OL

        SAMSUN'unÇarşamba ilçesinde hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü imam Mücahit Ak (25), son yolculuğuna uğurlandı. Gözaltına alınan Aziz G. (63), tutuklandı.

        Kaza, dün Ayvacık ilçesi Çamalan mevkisinde Çarşamba-Ayvacık kara yolunda meydana geldi. Karaağaç Mahalle Camisi'nde imam olduğu öğrenilen Mücahit Ak'ın kullandığı 55 AFA 750 plakalı motosiklet, cadde üzerinden kavşağa girmek isteyen Aziz G.'nin (63) kullandığı 55 AIN 547 plakalı hafif ticari araca çarptı. Motosiklet sürücüsü Ak, metrelerce sürüklendi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ak, kurtarılamadı. Mücahit Ak, bugün öğle vakti Ayvacık ilçesi Ardıç Mahallesi Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Ardıç Aile Kabristanlığı'na defnedildi. Diğer yandan gözaltına alınan Aziz G. emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'Taksirle öldürme' suçundan tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kan donduran olay! 6 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edip boğdular!
        Kan donduran olay! 6 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edip boğdular!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayatımda hiç kırmızı kart görmedim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayatımda hiç kırmızı kart görmedim
        Trump kendi adına 'coin' çıkardı
        Trump kendi adına 'coin' çıkardı
        Kedi sırası!
        Kedi sırası!
        Sokak köpeklerinin saldırdığı 12 yaşındaki Eslem can verdi!
        Sokak köpeklerinin saldırdığı 12 yaşındaki Eslem can verdi!
        Balat’taki cinayetin yeni görüntüsü çıktı! Ölürken şemsiyeyle dövdü!
        Balat’taki cinayetin yeni görüntüsü çıktı! Ölürken şemsiyeyle dövdü!
        Bakan Yerlikaya açıkladı! İşte bebeklere en çok verilen isimler
        Bakan Yerlikaya açıkladı! İşte bebeklere en çok verilen isimler
        Beşiktaş, Solskjaer'i açıkladı
        Beşiktaş, Solskjaer'i açıkladı
        Solskjaer'e şampiyon yardımcı
        Solskjaer'e şampiyon yardımcı
        Kavga anı kameraya yansıdı! Ölümle biten gezme!
        Kavga anı kameraya yansıdı! Ölümle biten gezme!
        Sömestrda yola çıkacaklara lastik uyarısı
        Sömestrda yola çıkacaklara lastik uyarısı
        İnsaniyet namına bildirin! Yemle, tuzakla 3 gündür aranıyor!
        İnsaniyet namına bildirin! Yemle, tuzakla 3 gündür aranıyor!
        Eşi serbest kaldı! Müstehcen tutuklama!
        Eşi serbest kaldı! Müstehcen tutuklama!
        Penaltı ve kırmızı yorumu
        Penaltı ve kırmızı yorumu
        Rusya aslında çok daha küçükmüş!
        Rusya aslında çok daha küçükmüş!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kalp krizi vakaları patladı! Suçlu COVID-19 mu yoksa aşılar mı?
        Kalp krizi vakaları patladı! Suçlu COVID-19 mu yoksa aşılar mı?
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Hiçbir baba bunu haketmez! Bu zorluklara "dur" diyelim
        Hiçbir baba bunu haketmez! Bu zorluklara "dur" diyelim
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!

        Benzer Haberler

        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
        Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Samsun'da kayıp balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor
        Samsun'da kayıp balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor
        Vezirköprü Kaymakamı Kaya, yöresel el sanatları atölyesini inceledi
        Vezirköprü Kaymakamı Kaya, yöresel el sanatları atölyesini inceledi
        Doç. Dr. Aylar: Türkiye'de ilk defa 'Ay sütü' bakterisi bulundu
        Doç. Dr. Aylar: Türkiye'de ilk defa 'Ay sütü' bakterisi bulundu