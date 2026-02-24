Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Havza Kaymakamı Ayvat ve Belediye Başkanı İkiz Samsun'da ziyaretlerde bulundu

        Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ve Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Samsun'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 15:34 Güncelleme:
        Havza Kaymakamı Ayvat ve Belediye Başkanı İkiz Samsun'da ziyaretlerde bulundu

        Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ve Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Samsun'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

        Ayvat ve İkiz, ziyaretler kapsamında ilk olarak Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ı makamında ziyaret etti. Havza Müftüsü Cemil Alıcı'nın da hazır bulunduğu görüşmede, Havza'da inşası süren İlçe Müftülüğü hizmet binası ile Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu hakkında bilgi verildi.

        Ziyarette, söz konusu binaların çevre düzenlemesi, duvar, yol ve yeşil alan çalışmalarına ilişkin konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

        Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Havza'nın önemli bir ilçe olduğunu belirterek, Havza ve ilçe halkı için hizmet üretmeye devam ettiklerini ifade etti.

        Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ise İlçe Müftülüğü Hizmet Binası ve Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu'nun önemli bir ihtiyacı karşılayacağını vurgulayarak, "Bu eser bir sadaka-i cariyedir. Devlet millet iş birliğiyle inşallah iki yıl içinde binaları hizmete açmayı hedefliyoruz." dedi.

        Havza Belediye Başkanı Murat İkiz de Başkan Doğan'a Havza'ya sağladığı hizmetler dolayısıyla teşekkür etti.

        Ayvat ve İkiz daha sonra Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek Bölge Müdürü Serdar Ateş ile görüştü.

        Görüşmede, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Havza ve çevresinde yürütülen yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları ile trafik güvenliğini artırmaya yönelik projeler ele alındı. Ayrıca 2026 yatırım programına alınan Çakıralan Kavşağı'nın yeniden yapılması ve Otogar Kavşağı'nın genişletilmesi projeleri hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

        Kaymakam Ayvat, Çakıralan Kavşağı'nın yeniden inşa edilmesi ve Otogar Kavşağı'nın genişletilmesiyle Havza'da trafik güvenliğinin artacağını ifade etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan HAVELSAN Teknoloji Kampüsü'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan HAVELSAN Teknoloji Kampüsü'nde
        Yalova'da İkra bebeğin darp edildiği anlar kamerada
        Yalova'da İkra bebeğin darp edildiği anlar kamerada
        Altında büyük geri dönüş
        Altında büyük geri dönüş
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        14.kattan düşmüştü! Şeyma'nın ölümünde beraat kararı
        14.kattan düşmüştü! Şeyma'nın ölümünde beraat kararı
        Fenerbahçe'den 4 futbolcu için sakatlık açıklaması!
        Fenerbahçe'den 4 futbolcu için sakatlık açıklaması!
        Ramazan Günlüğü 6. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 6. Bölüm
        Anne ile yavrusunu ölümsüzleştirdi! Birinci seçildi
        Anne ile yavrusunu ölümsüzleştirdi! Birinci seçildi
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        İngiltere'de kadavradan rahimle ilk doğum
        İngiltere'de kadavradan rahimle ilk doğum
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        Sarayda çıplak masaj
        Sarayda çıplak masaj
        Çinli iş insanını bu kadın ölüme götürdü!
        Çinli iş insanını bu kadın ölüme götürdü!
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        Beşiktaş böyle ayağa kalktı!
        Beşiktaş böyle ayağa kalktı!

        Benzer Haberler

        Yolda bayır aşağı kayan otomobil, elektrik direğine çarptı; anne ve oğlu ya...
        Yolda bayır aşağı kayan otomobil, elektrik direğine çarptı; anne ve oğlu ya...
        Havza'da meyve ve ağaç fidanları satışa çıktı
        Havza'da meyve ve ağaç fidanları satışa çıktı
        Bekçi Yaşar Soylu, son yolculuğuna uğurlandı
        Bekçi Yaşar Soylu, son yolculuğuna uğurlandı
        OMÜ'den iki yeni patent: Tepsilerde hijyen ve elektrokromik ölçümde yenilik
        OMÜ'den iki yeni patent: Tepsilerde hijyen ve elektrokromik ölçümde yenilik
        Samsun'da kavgada bir kişiyi bıçaklayan zanlı tutuklandı
        Samsun'da kavgada bir kişiyi bıçaklayan zanlı tutuklandı
        Samsun'a otizm koordinasyon merkezi kazandırılıyor
        Samsun'a otizm koordinasyon merkezi kazandırılıyor