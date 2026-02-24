Havza'da meyve ve ağaç fidanları satışa çıktı

Samsun'un Havza ilçesinde meyve, ağaç ve peyzaj bitkilerinin fidanları, fidan pazarında satılıyor.



İlçede fidan pazarı kapalı sebze pazarı yanında salı günleri kuruluyor.



Vatandaşlar bağ ve bahçelerine dikmek üzere özellikle meyve fidanlarına rağbet gösteriyor.



Pazarda meyve fidanları 200 ila 350 lira arasında, çam ve diğer ağaç fidanları ve süsü bitkileri ile 150 ila 1000 lira arasında değişen fiyatlardan satılıyor.



Fidan satışı yapan Enes Ünlü, bağ ve bahçelerde bakım ve dikim zamanının geldiğini belirterek, "Üç dört haftadır bizler de pazarlarda yerimizi almaya başladık. Yaklaşık 5 ay kadar daha fidan satışı devam eder. Çeşitli meyve, ağaç ve peyzaj bitkilerinin satışını yapmaktayız. Bağ ve bahçe sahiplerinin toprak iyice uyanmadan fidanları dikmeye başlamaları gerek." dedi.

