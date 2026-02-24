Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Havza'da meyve ve ağaç fidanları satışa çıktı

        Samsun'un Havza ilçesinde meyve, ağaç ve peyzaj bitkilerinin fidanları, fidan pazarında satılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 14:54 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Havza'da meyve ve ağaç fidanları satışa çıktı

        Samsun'un Havza ilçesinde meyve, ağaç ve peyzaj bitkilerinin fidanları, fidan pazarında satılıyor.

        İlçede fidan pazarı kapalı sebze pazarı yanında salı günleri kuruluyor.

        Vatandaşlar bağ ve bahçelerine dikmek üzere özellikle meyve fidanlarına rağbet gösteriyor.

        Pazarda meyve fidanları 200 ila 350 lira arasında, çam ve diğer ağaç fidanları ve süsü bitkileri ile 150 ila 1000 lira arasında değişen fiyatlardan satılıyor.

        Fidan satışı yapan Enes Ünlü, bağ ve bahçelerde bakım ve dikim zamanının geldiğini belirterek, "Üç dört haftadır bizler de pazarlarda yerimizi almaya başladık. Yaklaşık 5 ay kadar daha fidan satışı devam eder. Çeşitli meyve, ağaç ve peyzaj bitkilerinin satışını yapmaktayız. Bağ ve bahçe sahiplerinin toprak iyice uyanmadan fidanları dikmeye başlamaları gerek." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yalova'da İkra bebeğin darp edildiği anlar kamerada
        Yalova'da İkra bebeğin darp edildiği anlar kamerada
        Altında büyük geri dönüş
        Altında büyük geri dönüş
        Fenerbahçe'den 4 futbolcu için sakatlık açıklaması!
        Fenerbahçe'den 4 futbolcu için sakatlık açıklaması!
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        "İddianameye ölüme terk de konulmalı"
        "İddianameye ölüme terk de konulmalı"
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        Sarayda çıplak masaj
        Sarayda çıplak masaj
        Beşiktaş böyle ayağa kalktı!
        Beşiktaş böyle ayağa kalktı!
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        TÜİK paylaştı... Boşanmalarda tarihi zirve!
        TÜİK paylaştı... Boşanmalarda tarihi zirve!
        Paramount, WB için teklifini artırdı!
        Paramount, WB için teklifini artırdı!
        Vatandaş konuttan ne bekliyor?
        Vatandaş konuttan ne bekliyor?

        Benzer Haberler

        Bekçi Yaşar Soylu, son yolculuğuna uğurlandı
        Bekçi Yaşar Soylu, son yolculuğuna uğurlandı
        OMÜ'den iki yeni patent: Tepsilerde hijyen ve elektrokromik ölçümde yenilik
        OMÜ'den iki yeni patent: Tepsilerde hijyen ve elektrokromik ölçümde yenilik
        Samsun'da kavgada bir kişiyi bıçaklayan zanlı tutuklandı
        Samsun'da kavgada bir kişiyi bıçaklayan zanlı tutuklandı
        Samsun'a otizm koordinasyon merkezi kazandırılıyor
        Samsun'a otizm koordinasyon merkezi kazandırılıyor
        Samsun'da 8 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Samsun'da 8 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Samsun'da Otizm Koordinasyon Merkezi
        Samsun'da Otizm Koordinasyon Merkezi