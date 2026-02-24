Canlı
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'a otizm koordinasyon merkezi kazandırılıyor

        Samsun Büyükşehir Belediyesi, otizmli bireyler ve ailelerine yönelik bütüncül hizmetler sunacak Otizm Koordinasyon Merkezi'ni hayata geçiriyor. Canik ilçesi Millet Bahçesi'nde inşaatı süren merkezin bu yıl hizmete açılması planlanıyor.

        Giriş: 24.02.2026 - 14:31
        Samsun'a otizm koordinasyon merkezi kazandırılıyor

        Samsun Büyükşehir Belediyesi, otizmli bireyler ve ailelerine yönelik bütüncül hizmetler sunacak Otizm Koordinasyon Merkezi’ni hayata geçiriyor. Canik ilçesi Millet Bahçesi'nde inşaatı süren merkezin bu yıl hizmete açılması planlanıyor.

        Samsun Büyükşehir Belediyesi, otizmli bireyler ve ailelerine yönelik hizmet verecek Otizm Koordinasyon Merkezi'ni hayata geçiriyor. Canik ilçesi Millet Bahçesi'nde yapımı süren merkezin bu yıl hizmete açılması planlanıyor.

        Merkezin, otizm spektrum bozukluğu olan bireyler ve ailelerinin erken tanı, eğitim, sosyal uyum ve psikolojik destek gibi ihtiyaçlarına bütüncül çözümler sunması hedefleniyor. Tesis bünyesinde spor odası, etkinlik sınıfı, müzik odası ve bekleme alanları yer alacak.

        Otizm şüphesi bulunan veya gelişimsel takibi yapılmamış çocuklar için ilk başvuru ve yönlendirme noktası olarak hizmet verecek merkezde, süreçler uzmanlar tarafından yürütülecek ve gerekli kurumlara yönlendirme yapılacak. Sağlık kurumlarıyla koordineli çalışılması planlanıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Engelsiz Samsun hedefiyle örnek bir projeyi daha hayata geçiriyoruz. Otizm Koordinasyon Merkezi ile otizmli çocuklarımızın ve ailelerinin yanında olmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

