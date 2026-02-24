Canik'te ihtiyaç sahiplerine iftarlık desteği veriliyor

Samsun'un Canik ilçesinde ihtiyaç sahibi ve dar gelirli aileler ile yaşlı ve özel gereksinimli vatandaşlara iftarlık desteği sağlanıyor.



Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, yaptığı açıklamada, ilçede sosyal destek çalışmalarını ramazan ayında da sürdürdüklerini belirtti.



"Ramazan ayında tenceresi kaynamayan tek bir ev kalmasın" anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Sandıkçı, ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelerin yanı sıra tedavi süreci devam eden hastalar, yaşlılar ve özel gereksinimli vatandaşlara yönelik iftar desteğinin sürdüğünü kaydetti.



Ramazan ayına yönelik ayni ve nakdi desteklerin kesintisiz devam ettiğine dikkati çeken Sandıkçı, talepte bulunan tüm ailelere iftarlık ulaştırdıklarını anlattı.



Sandıkçı, "Canik'imizde kapı kapı, sokak sokak gönüllere ulaşmaya devam ediyoruz. Özenle hazırladığımız iftarlıkları ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelerimize, yaşlı, tedavi süreci devam eden ve özel gereksinimli vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimizin yanı sıra bizlerden talepte bulunan tüm ailelerimize iftar desteği sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.



