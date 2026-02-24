Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Canik'te ihtiyaç sahiplerine iftarlık desteği veriliyor

        Samsun'un Canik ilçesinde ihtiyaç sahibi ve dar gelirli aileler ile yaşlı ve özel gereksinimli vatandaşlara iftarlık desteği sağlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 14:05 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Canik'te ihtiyaç sahiplerine iftarlık desteği veriliyor

        Samsun'un Canik ilçesinde ihtiyaç sahibi ve dar gelirli aileler ile yaşlı ve özel gereksinimli vatandaşlara iftarlık desteği sağlanıyor.

        Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, yaptığı açıklamada, ilçede sosyal destek çalışmalarını ramazan ayında da sürdürdüklerini belirtti.

        "Ramazan ayında tenceresi kaynamayan tek bir ev kalmasın" anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Sandıkçı, ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelerin yanı sıra tedavi süreci devam eden hastalar, yaşlılar ve özel gereksinimli vatandaşlara yönelik iftar desteğinin sürdüğünü kaydetti.

        Ramazan ayına yönelik ayni ve nakdi desteklerin kesintisiz devam ettiğine dikkati çeken Sandıkçı, talepte bulunan tüm ailelere iftarlık ulaştırdıklarını anlattı.

        Sandıkçı, "Canik'imizde kapı kapı, sokak sokak gönüllere ulaşmaya devam ediyoruz. Özenle hazırladığımız iftarlıkları ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelerimize, yaşlı, tedavi süreci devam eden ve özel gereksinimli vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimizin yanı sıra bizlerden talepte bulunan tüm ailelerimize iftar desteği sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yalova'da İkra bebeğin darp edildiği anlar kamerada
        Yalova'da İkra bebeğin darp edildiği anlar kamerada
        Altında büyük geri dönüş
        Altında büyük geri dönüş
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        "İddianameye ölüme terk de konulmalı"
        "İddianameye ölüme terk de konulmalı"
        Sarayda çıplak masaj
        Sarayda çıplak masaj
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        Vatandaş konuttan ne bekliyor?
        Vatandaş konuttan ne bekliyor?
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        İftarı müjdeleyen ses!
        İftarı müjdeleyen ses!
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Paramount, WB için teklifini artırdı!
        Paramount, WB için teklifini artırdı!
        TÜİK paylaştı... Boşanmalarda tarihi zirve!
        TÜİK paylaştı... Boşanmalarda tarihi zirve!

        Benzer Haberler

        Uzmanından reflü hastalarına Ramazan uyarıları
        Uzmanından reflü hastalarına Ramazan uyarıları
        Samsun'da ailenin korunması ve güçlendirilmesi masaya yatırıldı
        Samsun'da ailenin korunması ve güçlendirilmesi masaya yatırıldı
        Samsunspor, Avrupa'da tur hesapları yapıyor
        Samsunspor, Avrupa'da tur hesapları yapıyor
        Samsun'da 55 yaşındaki kişiye nadir görülen Pompe hastalığı teşhisi konuldu
        Samsun'da 55 yaşındaki kişiye nadir görülen Pompe hastalığı teşhisi konuldu
        Suat Çakır: "Konferans Ligi'nde turu geçmek istiyoruz"
        Suat Çakır: "Konferans Ligi'nde turu geçmek istiyoruz"
        TIR'daki beton bloka kamyonet çarptı; 1 ölü, 1 yaralı
        TIR'daki beton bloka kamyonet çarptı; 1 ölü, 1 yaralı