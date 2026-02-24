Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'da 55 yaşındaki kişiye nadir görülen Pompe hastalığı teşhisi konuldu

        Samsun'da 55 yaşındaki hastaya nadir görülen kalıtsal bir kas hastalığı olan Pompe hastalığı teşhisi konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 13:19 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da 55 yaşındaki kişiye nadir görülen Pompe hastalığı teşhisi konuldu

        Samsun'da 55 yaşındaki hastaya nadir görülen kalıtsal bir kas hastalığı olan Pompe hastalığı teşhisi konuldu.

        Samsun Şehir Hastanesi Nöroloji Kliniği'nde, nadir görülen kalıtsal bir kas hastalığı olan Pompe hastalığı (Glikojen Depo Hastalığı Tip II) tanısı konulan Murat İşi'nin (55) tedavisi başarıyla uygulandı.

        Samsun Şehir Hastanesi Nöroloji Bölümü Uzman Dr. Mehlika Berra Özberk Pamuk gazetecilere yaptığı açıklamada, erişkin başlangıçlı Pompe hastalığının oldukça nadir görülen bir hastalık olduğunu söyledi.

        Pompe hastalığının kas yıkımı ve solunum tutulumu ile ilerleyen bir hastalık olduğunu dile getiren Pamuk, "Tedavi olarak tek seçenek enzim replasman tedavisi tek tedavi seçeneği olarak yer alıyor. Nöromusküler hastalıklar birimimizin multidisipliner yaklaşımı sayesinde hastalığın tanısını koyduk ve bugün de ilk tedaviyi başarıyla uyguladık. Nadir bir hastalık olduğu için de gözden kaçabilme ihtimali var. Bu nedenle farkındalığa sahip olmak gerekir." dedi.

        Hastalığın teşhisinin zor olduğunu kaydeden Pamuk, "Erişkin başlangıçlı Pompe hastalığı sinsi seyirli, solunum tutulumlu ve kas yıkımıyla giden bir hastalık. Nadir bir hastalık olduğu için de gözden kaçabilme ihtimali var. Bu nedenle farkındalığa sahip olmak gerekir. Nöromusküler Hastalıklar Birimi olarak multidisipliner bir yaklaşımla Pompe tanısını koyduk ve genetik olarak da doğruladık. Samsun'da erişkin başlangıçlı tedavi alan başka hasta yok. Çocukluk çağı başlangıçlı olan hastalarımız var. Erişkin başlangıçlı hastalık olarak Samsun'da ilk kez bu tedaviyi uyguladık." ifadelerini kullandı.

        Hastanın miyopati (kas hastalığı) tanısıyla takipli bir hasta olduğunu söyleyen Pamuk, şunları kaydetti:

        "Hastada solunumsal tutunum ve başka bulgularının olması üzerine yaptığımız detaylı incelemede Pompe tanısını doğruladık. Bu tedavisi olan metabolik miyopatilerden bir tanesi. O yüzden bizim için çok değerli nadir hastalıklardan biri. Tedavisi olan hastalıklardan biri olduğu için de kas yıkımını durdurmak, solunum fonksiyonlarının kötüleşmesini durdurmak ve hastalığın gidişatını yavaşlatmak için enzim replasman tedavisi uygulanıyor. Tedavi 14 günde bir uygulanacak çünkü Pompe hastalığında zaten bu enzimin yapılmasının eksikliği olması nedeniyle hastalık ortaya çıkıyor. Bu yüzden enzim replasman tedavisi devamlı olarak verilmesiyle yapılacak bir tedavi. 28 Şubat, tüm dünyada Nadir Hastalıklar Farkındalık Günü olarak biliniyor. Hastamız vasıtasıyla biz de nadir hastaların yalnız olmadığını ve her zaman yanlarında olduğumuzu belirtiyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Vatandaş konuttan ne bekliyor?
        Vatandaş konuttan ne bekliyor?
        Altında büyük geri dönüş
        Altında büyük geri dönüş
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        İftarı müjdeleyen ses!
        İftarı müjdeleyen ses!
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        Bitcoin'de düşüş durmuyor
        Bitcoin'de düşüş durmuyor
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        TÜİK paylaştı... Boşanmalarda tarihi zirve!
        TÜİK paylaştı... Boşanmalarda tarihi zirve!
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Vahşi hayvanı ev kedisi yaptı!
        Vahşi hayvanı ev kedisi yaptı!
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        Paramount, WB için teklifini artırdı!
        Paramount, WB için teklifini artırdı!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Trump'ın İran kararında iki isim etkili olacak
        Trump'ın İran kararında iki isim etkili olacak

        Benzer Haberler

        Suat Çakır: "Konferans Ligi'nde turu geçmek istiyoruz"
        Suat Çakır: "Konferans Ligi'nde turu geçmek istiyoruz"
        TIR'daki beton bloka kamyonet çarptı; 1 ölü, 1 yaralı
        TIR'daki beton bloka kamyonet çarptı; 1 ölü, 1 yaralı
        Bafra'nın yeni sosyal alanları ve turizm yatırımları incelendi
        Bafra'nın yeni sosyal alanları ve turizm yatırımları incelendi
        Samsun Şehir Hastanesi'nde pompe hastalığında ilk enzim tedavisi uygulandı
        Samsun Şehir Hastanesi'nde pompe hastalığında ilk enzim tedavisi uygulandı
        Samsun'da tıra çarpan kamyonetin sürücüsü öldü
        Samsun'da tıra çarpan kamyonetin sürücüsü öldü
        Samsun'da kumar oynayan 4 kişiye 46 bin 416 lira ceza kesildi
        Samsun'da kumar oynayan 4 kişiye 46 bin 416 lira ceza kesildi