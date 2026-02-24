Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'da tıra çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

        Samsun'un Terme ilçesinde tıra çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 12:27 Güncelleme:
        Samsun'da tıra çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

        Samsun'un Terme ilçesinde tıra çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

        İbrahim Yar'ın (43) kullandığı 55 NY 220 plakalı kamyonet, Samsun-Ordu kara yolu Gündoğdu Mahallesi mevkisinde S.T. (61) idaresindeki 61 AAE 384 plakalı beton blok yüklü tıra arkadan çarptı.

        Kazada kamyonetin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan ve yaralanan M.K. (40) ise sağlık ekiplerince Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Vatandaş konuttan ne bekliyor?
        Vatandaş konuttan ne bekliyor?
        Trump'ın İran kararında iki isim etkili olacak
        Trump'ın İran kararında iki isim etkili olacak
        Bitcoin'de düşüş durmuyor
        Bitcoin'de düşüş durmuyor
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Altında büyük geri dönüş
        Altında büyük geri dönüş
        TÜİK paylaştı... Boşanmalarda tarihi zirve!
        TÜİK paylaştı... Boşanmalarda tarihi zirve!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Paramount, WB için teklifini artırdı!
        Paramount, WB için teklifini artırdı!
        Vahşi hayvanı ev kedisi yaptı!
        Vahşi hayvanı ev kedisi yaptı!
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Zelenskiy: Putin hedefine ulaşamadı, Ukrayna'yı kıramadı
        Zelenskiy: Putin hedefine ulaşamadı, Ukrayna'yı kıramadı
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!

        Benzer Haberler

        Samsun'da kumar oynayan 4 kişiye 46 bin 416 lira ceza kesildi
        Samsun'da kumar oynayan 4 kişiye 46 bin 416 lira ceza kesildi
        Havza'da sekiz kurum yeni hükümet konağında hizmet vermeye başladı
        Havza'da sekiz kurum yeni hükümet konağında hizmet vermeye başladı
        Samsun'da evlilikler azaldı, boşanmalar arttı
        Samsun'da evlilikler azaldı, boşanmalar arttı
        Samsun'da zehir tacirlerine darbe: 3 ilçede 9 gözaltı
        Samsun'da zehir tacirlerine darbe: 3 ilçede 9 gözaltı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 9 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 9 zanlı yakalandı
        Karadeniz'de hamside Ramazan bereketi tezgahlara yansıdı
        Karadeniz'de hamside Ramazan bereketi tezgahlara yansıdı