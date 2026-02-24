Samsun'da tıra çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

Samsun'un Terme ilçesinde tıra çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti. İbrahim Yar'ın (43) kullandığı 55 NY 220 plakalı kamyonet, Samsun-Ordu kara yolu Gündoğdu Mahallesi mevkisinde S.T. (61) idaresindeki 61 AAE 384 plakalı beton blok yüklü tıra arkadan çarptı. Kazada kamyonetin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan ve yaralanan M.K. (40) ise sağlık ekiplerince Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.