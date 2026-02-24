Havza'da sekiz kurum yeni hükümet konağında hizmet vermeye başladı

Havza'da yeni hükümet konağında hizmet verecek olan 8 kurumun tefrişat ve taşınma işlemleri tamamlandı.



Kaymakam Mustafa Ayvat, yaptığı açıklamada, yeni hükümet konağında Havza Kaymakamlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Milli Emlak Servisi, Tapu Müdürlüğü, Havza Milli Eğitim Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Vergi Dairesi ile İlçe Nüfus Müdürlüğünün tefrişat ve sistem kurulum işlemlerinin tamamlanmasının ardından hizmet vermeye başladıklarını belirtti.



Planlan tüm kurumların taşınma işlemlerini tamamladığını aktaran Ayvat, "Sekiz kurumumuz da taşınma işlemlerinin ardından yeni hizmet binamızda hizmetlerine başladı. Bu sayede vatandaşlarımız birçok işlemini tek yerden hızlı şekilde alabilecek." dedi.







