        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 9 zanlı yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 11:42
        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım, Canik ve Terme ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Adreslerdeki aramada, 1007 sentetik ecza hapı, 302,5 gram sentetik uyuşturucu, 90 mililitre aseton, 7 uyuşturucu hap, esrarlı sigara ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

        Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

