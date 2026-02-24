Bafra Karma OSB'de bin kişilik caminin temeli atıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde, Karma Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) inşa edilecek bin kişi kapasiteli caminin temeli atıldı.



Törende Bafra Müftüsü İbrahim Memiş tarafından dua edilmesinin ardından protokol üyeleri butona basarak, caminin ilk harcını temele döktü.



Yapımı tamamlandığında aynı anda bin kişinin ibadet edebileceği caminin temel atma törenine Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Yeni Yol Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Serdal Sefa Kocabaş ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.







