Bafra'nın yeni sosyal alanları ve turizm yatırımları incelendi

        Samsun Haberleri

        Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Bafra ilçesinde hayata geçirilen ve bölgenin turizm ile sosyal hayatına önemli katkı sağlaması hedeflenen projeler, protokol üyelerince yerinde incelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 12:57 Güncelleme:
        İlçenin doğal ve sosyal dokusuna değer katacak olan Petek Kafe, Gaziosmanpaşa Parkı, Derbent Seyir Terası, Selemelik Restoran ve Nikah Salonu ile Batık Minare çevresi rekreasyon alanı projelerindeki son durum, saha ziyaretleriyle değerlendirildi.

        İlçenin doğal ve sosyal dokusuna değer katacak olan Petek Kafe, Gaziosmanpaşa Parkı, Derbent Seyir Terası, Selemelik Restoran ve Nikah Salonu ile Batık Minare çevresi rekreasyon alanı projelerindeki son durum, saha ziyaretleriyle değerlendirildi.

        Saha incelemelerinin ardından ilçe merkezinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen protokol üyeleri, sokaklarda halkın taleplerini dinleyerek görüş alışverişinde bulundu.

        Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, ilçenin sosyal hayatını hareketlendirecek yatırımların en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunulması için kurumlar arası iş birliğinin kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.

        Özellikle Derbent ve Batık Minare çevresindeki düzenlemelerin bölgenin turizm potansiyelini önemli ölçüde artırması bekleniyor.

        İnceleme programına, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Semiz ve MHP İlçe Başkanı Emin Usta katıldı.

