        Samsun Haberleri

        Samsun'da 8 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Samsun'un Atakum ilçesinde 8 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 14:20 Güncelleme:
        Samsun'da 8 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Samsun'un Atakum ilçesinde 8 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, "resmi belgede sahtecilik, borçlunun ödeme ihlali, iflas, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma" suçlarından 8 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü saklandığı adreste yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından Samsun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

