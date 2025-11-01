Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        İnsanın içsel yolculuğunu anlatan bale eseri "Sonsuz Uyanış" sahneye konulacak

        FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Koreograf ve dans sanatçısı David Khozashvili tarafından sahneye konulan "Sonsuz Uyanış" bale eserinin prömiyeri, Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından 3 Kasım'da gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 11:23 Güncelleme: 01.11.2025 - 11:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        İnsanın içsel yolculuğunu anlatan bale eseri "Sonsuz Uyanış" sahneye konulacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Koreograf ve dans sanatçısı David Khozashvili tarafından sahneye konulan "Sonsuz Uyanış" bale eserinin prömiyeri, Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından 3 Kasım'da gerçekleştirilecek.

        Librettosu Aslı Onaç Aytekin tarafından kaleme alınan eser, insanın kendisi ve tanrıyla ilişkisini, varoluş ve aşk arayışını konu alıyor. Toplam 60 dakika sürecek eserde 15 dansçı ve bir anlatıcı yer alıyor.

        Yeryüzünde her şeyi var eden ve boşluk olarak tanımlanan soyut mekanda geçen eserde ateş, su, toprak ve hava elementleri insanın içsel dünyasını temsil ediyor.

        Varoluş döngüsünü izleyiciye aktaran eser, her bölümünde farklı elementlerin sembolik anlamlarını dans diliyle anlatmaya çalışacak.

        Son provaları yapılan iki perdelik eserin prömiyeri, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde 3 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek.

        Koreografi ve rejisörlüğünü Khozashvili'nin yaptığı eserin orkestra şefliğini Mürsel Yavuz üstlenirken, ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz, dekor tasarımı Orhan Açıkgöz, şiir Emir Can Kahyeri, kostüm tasarımı ise Gülnur Çağlayan Tuluk imzasını taşıyor.

        - "Hepimizin hissetmiş olduğu duyguları harmanlayarak bu eseri yapmaya çalıştı"

        Samsun Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Nazmiye Khozashvili, AA muhabirine, "Sonsuz Uyanış" adlı eserde kendisinin insanı canlandırdığını söyledi.

        Eşi David Khozashvili'nin eseri oluştururken insanın içinde olan her duyguyu göstermeyi hedeflediğini dile getiren Khozashvili, "Doğada yer alan elementleri kullandı. Bazen su kadar dingin olurken, zaman zaman içimizde yanan o ateşi keşfederiz. Sonra toprağa kökleniriz, salınırız ve dengeyi buluruz. Bazen de ayaklarımızın kesildiği yerler vardır, burada kendimizi havayla bütünleşmiş hissederiz. David Khozashvili hepimizin hissetmiş olduğu duyguları harmanlayarak bu eseri yapmaya çalıştı." dedi.

        Eserde ilk perdede barok döneminin sarayındaki gösteriş ve ihtişamın anlatılacağını belirten Khozashvili, ikinci perdede ise insanın kendini bulma, keşfetme ve kendine sorduğu soruların cevaplarının aranacağına dikkati çekti.

        Eser için uzun süre çalıştıklarını ancak Kovid-19 salgını süreci ve sonrasında ara verdiklerini vurgulayan Khozashvili, "Son 2 aydır çalışmaları yoğunlaştırdık. Eşim David Khozashvili eser için büyük emek verdi. David bu projeye çok inandı ve çok istedi. Aklında her zaman vardı böyle bir şey yapmak." diye konuştu.

        - "İnsanlar güzel ve keyifli bir eser izleyecek"

        Balerin Miyu Hiramatsu ise eserde hem grup hem de düet olarak dans gösterileri bulunduğunu anlatarak, "Koreografi çok güzel, müzik çok güzel ve kostümler de çok güzel. Birinci perdede barok dönemde dans ediyoruz. İzleyenler rüya görür gibi hissedecekler. İnsanlar güzel ve keyifli bir eser izleyecek." ifadesini kullandı.

        Eserin dekor tasarımını yapan Orhan Açıkgöz de izleyicilerin insan ruhunun içine saklanan birçok duyguyu sadece dansla izlemeyeceğini, aynı zamanda hissedeceklerine de işaret ederek, "Bu anlamda yaratıcı ekibimizle beklentiler ve talepler doğrultusunda bunu destekleyici şekilde dekor ve ışık tasarımı yaptık. Mümkün mertebe bu duyguyu desteklemeye çalıştık." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gebze'de son durum
        Gebze'de son durum
        Lise öğrencilerini darp ve bıçaklama! Parktaki dehşette karar!
        Lise öğrencilerini darp ve bıçaklama! Parktaki dehşette karar!
        Aslantepe'de dev randevu! İşte 11'ler...
        Aslantepe'de dev randevu! İşte 11'ler...
        Engin Çağlar, hayatını kaybetti
        Engin Çağlar, hayatını kaybetti
        Öğrencinin yüzünde sigara söndürdü!
        Öğrencinin yüzünde sigara söndürdü!
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bugün açılıyor
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bugün açılıyor
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        Meteoroloji'den iyi haber! Bahar gibi cumartesi!
        Meteoroloji'den iyi haber! Bahar gibi cumartesi!
        Ayşe valiz içinde bulunmuştu! Yürek yakan otopsi raporu!
        Ayşe valiz içinde bulunmuştu! Yürek yakan otopsi raporu!
        Estetik mi, bilgelik mi?
        Estetik mi, bilgelik mi?
        Maduro: Asıl hedefleri petrolümüz
        Maduro: Asıl hedefleri petrolümüz
        Yasa dışı bahis ve kumarla eylem planı yayımlandı
        Yasa dışı bahis ve kumarla eylem planı yayımlandı
        Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması!
        Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması!
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        Selay Taşdöğen: Dublaj şizofrenik bir iş
        Selay Taşdöğen: Dublaj şizofrenik bir iş
        Psikologlar uyarıyor, ebeveynler dikkat!
        Psikologlar uyarıyor, ebeveynler dikkat!
        İtalya'da gündem Hakan Çalhanoğlu!
        İtalya'da gündem Hakan Çalhanoğlu!

        Benzer Haberler

        Eski yükümlü denetim süresi bitmesine rağmen gönüllü olarak okullara hizmet...
        Eski yükümlü denetim süresi bitmesine rağmen gönüllü olarak okullara hizmet...
        Samsun'un Alaçam ilçesinde Kızlan Yaylası sonbahar renklerine büründü
        Samsun'un Alaçam ilçesinde Kızlan Yaylası sonbahar renklerine büründü
        Samsunspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak
        Samsunspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak
        19 Mayıs'ta "Engiz çileği" üretiminin artırılmasına çalışılıyor
        19 Mayıs'ta "Engiz çileği" üretiminin artırılmasına çalışılıyor
        3 ilde yasa dışı bahis operasyonu; 10 gözaltı (2)
        3 ilde yasa dışı bahis operasyonu; 10 gözaltı (2)
        Samsun'da kamyonetin çarptığı 2 kişi hayatını kaybetti
        Samsun'da kamyonetin çarptığı 2 kişi hayatını kaybetti