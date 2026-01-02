Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, üç aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 12:36 Güncelleme: 02.01.2026 - 12:36
        Samsun'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı
        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, üç aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

        Bilal K'nin kullandığı 55 SK 828 plakalı minibüs, Abdullah K. idaresindeki 06 DN 5513 plakalı kamyon ile Mehmet A. yönetimindeki 31 AFR 310 plakalı tır, Çiftlik Mahallesi Atatürk Bulvarı Sagimat Kavşağı'nda buzlanma nedeniyle çarpıştı.

        Araçta sıkışan tırın sürücüsü, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.

        Kazada tır sürücüsü ile araçlarda bulunan Emine G, Elif A, Dilek B, Gül Hatun D. ve İsmet D. yaralandı.

        Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

