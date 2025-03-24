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        Samsunspor adım adım Avrupa'ya

        Trendyol Süper Lig'de üçüncü sırada bulunan ve en yakın rakipleri Beşiktaş ile İkas Eyüpspor'a 7'şer puan fark atan Samsunspor, Avrupa Ligi için avantajlı konumda bulunuyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 14:47 Güncelleme: 24.03.2025 - 14:47
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        Samsunspor adım adım Avrupa'ya!
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        Trendyol Süper Lig'de en yakın rakibi Beşiktaş ve İkas Eyüpspor'a 7 puan fark atarak ligde üçüncü sıradaki yerini koruyan Reeder Samsunspor, Avrupa Ligi hedefine doğru yürüyüşüne devam ediyor.

        FIFA'nın koyduğu 2 dönem transfer yasağı nedeniyle Süper Lig'de 1,5 yıldır aynı kadro ile mücadele eden Reeder Samsunspor, bu sezon ilk hedefini 'ligde kalmak' olarak belirledi.

        Alman teknik direktör Thomas Reis öncülüğünde ligin ilk 23 maçlık periyodunda 46 puan toplayarak ilk hedefini gerçekleştiren Samsun ekibi, hedefini Avrupa Ligi olarak güncelledi.

        DEPLASMANDA EN ÇOK PUAN TOPLAYAN 3'ÜNCÜ TAKIM OLDU

        Süper Lig'de şu ana dek deplasmanda en çok puan toplayan takım 35 puanla Galatasaray olurken, Fenerbahçe 28 puanla ikinci sırada yer aldı. Samsunspor ise deplasmanda oynadığı 14 maçtan, 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayarak 25 puanla üçüncü takım oldu.

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        İç sahada oynadığı 13 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Karadeniz temsilcisi, 26 puan toplama başarısı gösterdi.

        ALMAN TEKNİK DİREKTÖR REİS, 1,88 PUAN ORTALAMASI YAKALADI

        Samsunspor'un başarının ardındaki isim olan Reis, takımın başında geçirdiği 28 müsabakada maç başına ortalama 1,88 puan toplayarak kulüp tarihinin en yüksek puan ortalamasını elde etti.

        Topladığı 51 puanla ligde üçüncü sırada yer alan ve Avrupa Ligi'ne katılmak için mücadelesine devam eden Samsun ekibi, en yakın rakipleri Beşiktaş ve İkas Eyüpspor'a 7'şer puan fark attı.

        Karadeniz ekibi 59 yıllık tarihinde UEFA Intertoto Kupası'nda 2 kez mücadele etti. En son 1998 yılında Samsun 19 Mayıs Stadı'nda Werder Bremen karşılaşması Samsunspor'un son Avrupa kupası maçı oldu. 27 yıl sonra Avrupa kupalarına katılma şansı yakalayan kırmızı-beyazlılar, bu fırsatı kaçırmak istemiyor.

        OKAN KOCUK, KALESİNE DUVAR ÖRDÜ

        Samsunspor kalecisi Okan Kocuk, yaptığı kurtarışlarla sezonun geride kalan kısmına damga vurdu. Bu sezon Süper Lig'de kalesini en çok gole kapatan kaleci Okan Kocuk oldu.

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        Tecrübeli file bekçisi 12 maçta kalesinde gol görmeyerek birinci sıraya yerleşti. İkinci sırada ise 11 maçta kalesini gole kapatan Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır bulunuyor.

        TAKIMIN EN GOLCÜSÜ MARİUS MOUNDİLMADJİ OLDU

        Karadeniz ekibi, oynadığı 28 lig maçında rakip fileleri 44 kez havalandırırken kalesinde 30 gol gördü.

        Forvet oyuncusu Marius Mouandilmadji 8 golle takımın en skorer oyuncusu oldu. Kırmızı-beyazlı takımda Carlo Holse ve Soner Aydoğdu 7'şer gol kaydederken, Olivier Ntcham 5, Landry Dimata ve Rick van Drongelen 3'er, Arbnor Muja, Emre Kılınç, Kingsley Schindler 2'şer kez gol sevinci yaşadı.

        Youssef Bennasser, Flavien Tait, Zeki Yavru ve Marc Bola da birer gol kaydetti.

        Samsunspor'un bir golünü de rakip oyuncu kendi kalesine atmıştı.

        Kırmızı-beyazlı takımda Emre Kılınç ile Zeki Yavru 7, Marc Bola 5, Marius Mouandilmadji ve Landry Dimata 4'er asist yaparak en fazla gol pası veren oyuncular oldu.

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